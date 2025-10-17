David Carballeda| El piloto panameño centra sus energías en el GT Challenge de las Américas en El Salvador

El competidor ensayó sobre la pista del Autódromo El Jabalí de El Salvador

Panamá/El piloto panameño David Carballeda no deja ningún cabo suelto.

A dos días de la esperada tercera fecha del GT Challenge de las Américas, que tendrá lugar en el Autódromo El Jabalí, en El Salvador, Carballeda da la misma importancia a lo que ocurre fuera de la pista que a lo que sucede cuando tiene el volante entre sus manos.

El Mitsubishi Evo estuvo por primera vez en el “pit”, bajo la atenta mirada de un equipo mecánico enfocado totalmente en que el auto trabaje limpio y sin fallas.

Carballeda no pudo viajar el miércoles a El Salvador, como lo tenía previsto, debido al mal clima, pero ha seguido de cerca los reportes diarios de su equipo técnico, liderado por el ingeniero Bolívar Fung.

El piloto se involucra al 100 % en los trabajos de puesta a punto y revisión, consciente de que los avances en el garaje determinan el éxito sobre el asfalto el próximo domingo, cuando buscará asegurar matemáticamente el campeonato 2025 en la categoría GTS Light Jr.

El Evo tocó pista

El Evo de Carballeda, un auto del que ya se habla en el circuito salvadoreño, rodó hoy por primera vez junto a otros pilotos, mientras su equipo mecánico sacaba las primeras impresiones.

“Fue un día complicado, revisando detalles. El auto tiene todo para ganar; solo queda enfocarnos en nosotros mismos y hacer un trabajo acorde a la tarea”, expresó Antonio Roquer, encargado de la suspensión, dirección y frenada.

Por su parte, Bolívar Fung, mecánico jefe y especialista en autos Evo, tiene a su cargo el motor, la caja de cambios y la computadora del vehículo.

Duelo a la vista

En el autódromo salvadoreño ya es tema diario el duelo en la categoría GTS Jr. entre Carballeda y los pilotos locales Maco y Juanes Morales, una rivalidad que la organización promueve con entusiasmo.

“Son buenos pilotos y preparadores. Tienen el récord en El Jabalí de 1:32, el cual deben mejorar acá con llantas 888, porque nosotros corremos con slicks”, subrayó Carballeda.

“Va a estar muy bueno este duelo. Tenemos fe de que, si todo está bien, debemos poder andar bien”, concluyó el piloto chiricano.

El evento

El GT Challenge de las Américas es un campeonato internacional de automovilismo de la región latinoamericana que reúne autos de tipo GT3 (y otras categorías afines) y pilotos de distintos países de América.

Está avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y participan marcas reconocidas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes‑AMG, entre otras.

Hay varias categorías dentro de la competencia, como GTS, GTS Light, Súper V8, e incluso clases tipo TCR para autos "modificados de calle". El campeonato se realiza durante varios meses del año y con muchas rondas que se realizan en diversos puntos de América.

