Gianmatteo Rousseau| El piloto panameño se manifiesta en el mes de la lucha contra el cáncer con donación solidaria
El joven acudió al Instituto Oncológico Nacional y compartió con personas que padecen esa enfermedad.
Panamá/En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, Banco LAFISE, patrocinador oficial del joven piloto panameño Gianmatteo Rousseau, realizaron una donación de desayunos al Instituto Oncológico Nacional y a la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia (ASONAPAQ), reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de los panameños.
Bajo el lema “Luchemos juntos contra el cáncer”, esta iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y del apoyo constante a los pacientes que enfrentan esta enfermedad. Durante la jornada, representantes del banco y miembros de ASONAPAQ destacaron el valor de la colaboración entre el sector privado, la juventud y las instituciones de salud.
“Más allá del deporte, quiero aportar a causas que impactan la vida de las personas. Hoy, junto a Banco LAFISE, estamos aquí para recordar que todos podemos ayudar”, expresó Gianmatteo Rousseau, quien a sus 13 años combina su carrera deportiva internacional en el karting con actividades de responsabilidad social.
Con este gesto solidario, Banco LAFISE y Gianmatteo Rousseau reafirman que la unión entre empresas, deportistas y comunidad puede marcar una diferencia real en la vida de muchas personas.
La enfermedad y su tratamiento
El cáncer es una enfermedad en la que algunas células del cuerpo crecen sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo.
- Normalmente, las células crecen, se dividen y mueren de forma controlada.
- En el cáncer, ese control se pierde. Las células cancerosas siguen creciendo, formando masas llamadas tumores (aunque no todos los cánceres forman tumores, como las leucemias).
- Pueden invadir tejidos cercanos y, a través de la sangre o el sistema linfático, pueden diseminarse a otras partes del cuerpo (esto se llama metástasis).
¿Por qué ocurre?
El cáncer puede ser causado por una combinación de factores:
- Genéticos (heredados)
- Ambientales (tabaco, radiación, sustancias químicas)
- Estilo de vida (alimentación, alcohol, falta de ejercicio)
- Infecciones (como el VPH o hepatitis B/C)
¿Cómo se trata?
El tratamiento depende del tipo de cáncer, su etapa y la salud del paciente. Los tratamientos más comunes son:
1. Cirugía
- Se extrae el tumor y parte del tejido cercano.
- Ideal cuando el cáncer está localizado.
2. Quimioterapia
- Medicamentos que matan células cancerosas o impiden que se dividan.
- Afecta también a células sanas, por eso hay efectos secundarios.
3. Radioterapia
- Uso de radiación para destruir células cancerosas.
- Se aplica en una zona específica.
4. Inmunoterapia
- Estimula el sistema inmunológico para que ataque al cáncer.
5. Terapias dirigidas
- Medicamentos que actúan sobre genes o proteínas específicas de las células cancerosas.
6. Terapia hormonal
- Útil en cánceres hormonales como el de mama o próstata.
7. Trasplante de médula ósea o células madre
- En casos de leucemia o linfoma.
Otros puntos importantes
- Detección temprana mejora mucho las probabilidades de curación.
- No todos los cánceres son iguales: algunos crecen muy rápido, otros lentamente.
- La palabra “cáncer” no siempre significa muerte: muchos tipos se curan o se controlan por años.
