El joven acudió al Instituto Oncológico Nacional y compartió con personas que padecen esa enfermedad.

Panamá/En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, Banco LAFISE, patrocinador oficial del joven piloto panameño Gianmatteo Rousseau, realizaron una donación de desayunos al Instituto Oncológico Nacional y a la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia (ASONAPAQ), reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de los panameños.

Bajo el lema “Luchemos juntos contra el cáncer”, esta iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y del apoyo constante a los pacientes que enfrentan esta enfermedad. Durante la jornada, representantes del banco y miembros de ASONAPAQ destacaron el valor de la colaboración entre el sector privado, la juventud y las instituciones de salud.

“Más allá del deporte, quiero aportar a causas que impactan la vida de las personas. Hoy, junto a Banco LAFISE, estamos aquí para recordar que todos podemos ayudar”, expresó Gianmatteo Rousseau, quien a sus 13 años combina su carrera deportiva internacional en el karting con actividades de responsabilidad social.

Con este gesto solidario, Banco LAFISE y Gianmatteo Rousseau reafirman que la unión entre empresas, deportistas y comunidad puede marcar una diferencia real en la vida de muchas personas.

La enfermedad y su tratamiento

El cáncer es una enfermedad en la que algunas células del cuerpo crecen sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo.

Normalmente, las células crecen, se dividen y mueren de forma controlada.

En el cáncer, ese control se pierde . Las células cancerosas siguen creciendo, formando masas llamadas tumores (aunque no todos los cánceres forman tumores, como las leucemias).

¿Por qué ocurre?

El cáncer puede ser causado por una combinación de factores:

Genéticos (heredados)

(heredados) Ambientales (tabaco, radiación, sustancias químicas)

(tabaco, radiación, sustancias químicas) Estilo de vida (alimentación, alcohol, falta de ejercicio)

(alimentación, alcohol, falta de ejercicio) Infecciones (como el VPH o hepatitis B/C)

¿Cómo se trata?

El tratamiento depende del tipo de cáncer, su etapa y la salud del paciente. Los tratamientos más comunes son:

1. Cirugía

Se extrae el tumor y parte del tejido cercano.

Ideal cuando el cáncer está localizado.

2. Quimioterapia

Medicamentos que matan células cancerosas o impiden que se dividan.

Afecta también a células sanas, por eso hay efectos secundarios.

3. Radioterapia

Uso de radiación para destruir células cancerosas.

Se aplica en una zona específica.

4. Inmunoterapia

Estimula el sistema inmunológico para que ataque al cáncer.

5. Terapias dirigidas

Medicamentos que actúan sobre genes o proteínas específicas de las células cancerosas.

6. Terapia hormonal

Útil en cánceres hormonales como el de mama o próstata.

7. Trasplante de médula ósea o células madre

En casos de leucemia o linfoma.

Otros puntos importantes

Detección temprana mejora mucho las probabilidades de curación.

mejora mucho las probabilidades de curación. No todos los cánceres son iguales : algunos crecen muy rápido, otros lentamente.

: algunos crecen muy rápido, otros lentamente. La palabra “cáncer” no siempre significa muerte: muchos tipos se curan o se controlan por años.

