Gianmatteo Rousseau: ganador absoluto en las rondas 3 y 4 del campeonato SKAPA 2025

Panamá/El piloto panameño Gianmatteo Rousseau tuvo un desempeño excepcional durante las rondas 3 y 4 del campeonato SKAPA 2025, disputadas en el Kartódromo de Panamá, dentro del Autódromo de Panamá, donde se dieron cita más de 60 pilotos de Panamá y distintos países de Centroamérica.

La acción comenzó el viernes, con las sesiones clasificatorias, en las que Gianmatteo impuso su ritmo desde el inicio, consiguiendo la Pole Position en ambas categorías: X30 Junior y X30 Pro.

El sábado, en la primera jornada de carreras, una falla mecánica lo obligó a abandonar la final de la categoría X30 Junior, cuando se encontraba en posición de pelea por el podio, obteniendo la victoria en X30 Pro. Sin embargo, el domingo logró la victoria en ambas categorías, consolidándose como ganador absoluto del fin de semana.

Con este resultado, Gianmatteo reafirma su posición como una de las principales promesas del kartismo panameño e internacional, demostrando consistencia, madurez y un alto nivel competitivo frente a los mejores pilotos de la región.

Ahora, el próximo reto para el joven piloto será en Italia, donde viajará para disputar las tres últimas carreras del año en el campeonato WSK, cerrando así una intensa y exitosa temporada 2025.

