Daniel Gillette se impone en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad

El piloto atribuyó a la constancia su triunfo en la jornada que tuvo como escenario el Autódromo de Panamá

Panamá/El joven piloto Daniel Gillette se llevó la victoria en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad, que se celebró este fin de semana en el Autódromo de Panamá.

Con este triunfo, el joven corredor, de 22 años, amplia aún más su ventaja en la clasificación general de la categoría 1,000 cc experto, con respecto a su principal oponente, el experimentado piloto Erasmo Pinilla, faltando una carrera para cerrar la temporada 2025.

Con frialdad y experiencia: así conquistó Gillette su tercer triunfo en esta temporada, al dominar las dos mangas disputadas en medio de una fuerte batalla con Santiago Alzate (Colombia), Enrique Echevarría(Guatemala) y Víctor Domínguez(Venezuela).

Gillette aseguró la victoria en el primer heat, que constaba de 15 vueltas, con un pase en la última vuelta a Víctor Domínguez.

Te puede interesar: DESDE LAS GRADAS- Daniel Gillette

La jornada reunió a los mejores exponentes del motociclismo nacional y además contó con pilotos de Venezuela, Guatemala y Colombia.

Tras la competencia, Gillette compartió sus sensaciones sobre una jornada que describió como inolvidable.

"El primer heat fue una intensa batalla y lo gané gracias al pase en la última vuelta. La clave fue ser consistente durante toda la carrera, la paciencia de no ser tan agresivo y pasarse uno a la vez ", expresó Gillette, quien inició su carrera en la categoría Motard 250 de la Motovelocidad.

Además, el piloto que actualmente ostenta el subcampeonato nacional de su categoría, profundizó en detalles sobre el alto nivel que prevaleció en esta competencia.

"Lo que más me sorprendió fue esta última fecha porque estaban todos los más rápidos y nos medimos bien. Hubo muchos pases y buenas estrategias de carrera", subrayó.

Reconocido por su destreza y pasión por las motos, amor que nació a los 14 años, inspirado por su padre, Daniel ha dominado estas competencias en los cuatro últimos años

A finales de 2023, ascendió a las categorías 1,000 cc Experto, donde obtiene el campeonato nacional en su primera temporada.

En la temporada 2021, logró coronarse en la categoría de 600 cc, donde compitió durante tres años.

Ha sido seis veces campeón nacional y tres veces subcampeón.

Te puede interesar: MLB Playoffs resultado| Marineros castigan a Azulejos y toman distancia en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Datos de Daniel Gillette

Tiene 22 años de edad. Es parte del equipo Gillette Racing Team. Su padre, Enrique Gillette, también está ligado al mundo de las motos; desde joven Daniel se sintió atraído por el motociclismo inspirado por él. Comenzó su pasión por las motos desde joven, alrededor de los 14 años. Inició compitiendo en la categoría Motard 250 cc en motovelocidad. Participó en la categoría 600 cc, donde compitió tres años. A finales de 2023 ascendió a la categoría 1,000 cc Experto. Ha sido seis veces campeón nacional. Ha sido tres veces subcampeón nacional. En la temporada 2025, en la categoría 1,000 cc experto, ha obtenido varias victorias y domina la clasificación general.

Nota de prensa

Te puede interesar: Marruecos en semifinales del Mundial sub-20: El legado de Catar y la ruta al 2030