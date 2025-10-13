MLB Playoffs resultado| Marineros castigan a Azulejos y toman distancia en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Sintoniza el juego 3 de la serie entre los Azulejos y los Marineros el miércoles 15 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Los Marineros de Seattle se impusieron 10x3 sobre los Azulejos de Toronto este lunes y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con el dominicano Jorge Polanco como principal figura con un jonrón de tres carreras.

Seattle ha logrado triunfos consecutivos en condición de visitante luego del triunfo 3x1 en el primer partido de la serie.

Polanco, de 32 años, suma su tercer jonrón de la postemporada 2025 y el quinto en su carrera.

Un jonrón del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada le dio la ventaja temporal a los Marineros, hasta que sencillos de Nathan Lukes (2) y el mexicano Alejandro Kirk igualaron el marcador.

El momento clave del partido llegó en la parte alta de la quinta entrada cuando Jorge Polanco conectó un batazo directo a la primera fila del jardín central para retomar la ventaja de tres carreras.

El dúo dominicano de Polanco y Rodríguez ha sido protagonista del primer partido con dos jonrones de tres carreras en la historia de la postemporada para Seattle.

En la parte alta de la séptima entrada y posterior a un hit remolcador de J.P. Crawford, el canadiense Josh Naylor conectó un jonrón de dos carreras para poner el partido fuera del alcance de los locales.

Fue una noche de muchos desaciertos para los lanzadores de Toronto que permitieron diez hits y seis bases por bola.

En contraste, el relevo de los Marineros lanzó seis entradas completas en las que permitió un hit, sin carreras.

La serie que se disputa al mejor de siete partidos y que sirve como último escalón antes de llegar a la Serie Mundial, continuará el miércoles en el T-Mobile Park (Seattle).

Momentos claves

Alta 1ra

1-2 (0 Outs)

Jonrón

Julio Rodríguez batea jonrón (2) con elevado por el jardín izquierdo. Randy Arozarena anota Cal Raleigh anota .

SEA 3,TOR 0

Baja 2da

1-1 (2 Outs)

Sencillo

Nathan Lukes pega sencillo con línea a jardinero derecho Victor Robles. Ernie Clement anota George Springer a 3ra.

SEA 3,TOR 3

Alta 5ta

2-2 (0 Outs)

Ponche

Julio Rodríguez se poncha sin tirarle. 1 Out

SEA 3,TOR 3

1-1 (1 Out)

Jonrón

Jorge Polanco batea jonrón (3) con elevado por el jardín central. Randy Arozarena anota Cal Raleigh anota .

SEA 6,TOR 3

Alta 6ta

0-2 (0 Outs)

Triple

Mitch Garver pega triple (1) con elevado fuerte al jardinero derecho Nathan Lukes.

SEA 6,TOR 3

Alta 7ma

3-2 (1 Out)

Jonrón

Josh Naylor batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho. Jorge Polanco anota.

SEA 9,TOR 3