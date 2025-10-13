Mundial 2026| Cabo Verde comenzará a escribir su historia mundialista el próximo año

El pequeño archipiélago africano aseguró su presencia en una cita orbital por primera vez.

Sudáfrica/¡Día histórico para Cabo Verde! El pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal se clasificó para la Copa Mundial de fútbol, por primera vez, al vencer a Suazilandia 3-0, este lunes en Praia.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana, que se clasificó el domingo.

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

La Federación Caboverdiana de Fútbol no perteneció a la FIFA hasta 1986.

Disputará el Mundial de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, con al menos a otros dos países debutantes a este nivel: Jordania y Uzbekistán, naciones que también se benefician de la expansión del torneo a 48 equipos.

Te puede interesar: Panamá vs Surinam: autoridades anuncian operativo de seguridad para el duelo eliminatorio en el Rommel Fernández Gutiérrez

Como señal de la importancia del evento en el pequeño país de 12 islas, el gobierno había decretado medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado.

Y frente a Suazilandia, un adversario que no cuenta con ningún jugador profesional en sus filas, los Tiburones Azules rápidamente tomaron el control del partido en el terreno sintético de Praia.

Suazilandia, que había perdido el partido de ida 2-0 y ocupa el último lugar del grupo sin ninguna victoria, resistió durante la primera parte antes de ceder al inicio del segundo tiempo.

Dailon Livramento abrió el marcador tras un mal despeje de la defensa (48'), seguido poco después por Willy Semedo (54'), quien se lanzó a las gradas para celebrar su gol con los seguidores en éxtasis.

El veterano Ianique Tavares, apodado 'Stopira', incluso añadió un tercer gol al final del partido para dar aún más peso a la victoria caboverdiana (90'+1).

Cabo Verde, último de su grupo en las recientes eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, tuvo un recorrido mucho más sólido en las eliminatorias mundialistas, donde solo perdió uno de sus 10 partidos, en Camerún (4-1), al que derrotó en casa en el partido de vuelta el mes pasado (1-0).

Te puede interesar: José 'Chema' Caballero ya está en Panamá luego de su actuación con los Yankees de Nueva York

Impacto

Cabo Verde se convirtió este lunes en el sexto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026 y en el 22º clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

Te puede interesar: Jorge Calviño Mudarra| El panameño alcanza dos veces el podio en el London Fall de jiu jitsu brasileño

Países clasificados para el Mundial de 2026: