Mundial 2026 | Conoce las selecciones que han asegurado su cupo a la fiesta del fútbol

Hasta la fecha, 30 selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico: será la primera edición con 48 selecciones participantes, y también la primera organizada por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Esta expansión del formato permitirá que más naciones compitan en el torneo más prestigioso del fútbol internacional, aumentando el número de partidos a más de 100 encuentros.

Otras noticias: Eliminatoria Concacaf | Luis Fernando Tena prometió hacer un gran partido ante Surinam

Sedes y calendario

El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El partido inaugural se jugará en el mítico Estadio Azteca, con México como protagonista. Las ciudades sede incluyen metrópolis como Los Ángeles, Nueva York, Toronto, Vancouver, Monterrey y Guadalajara, entre otras.

Formato renovado

Con el nuevo sistema, los 48 equipos se dividirán en 12 grupos de 4 selecciones. Los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares avanzarán a una fase de dieciseisavos de final, lo que añade una ronda eliminatoria adicional respecto al formato anterior.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá reacciones de los protagonistas: Mosquera, Andrade y Londoño

Selecciones clasificadas hasta el momento

CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe)

México, Estados Unidos y Canadá (clasificados automáticamente como anfitriones)

CONMEBOL (Sudamérica)

Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay

UEFA (Europa)

Inglaterra, Francia, Croacia

CAF (África)

Marruecos, Senegal, Egipto, Argelia, Túnez, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Cabo Verde

AFC (Asia)

Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Arabia Saudita, Australia, Catar, Jordania

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

En total, 26 selecciones ya tienen su boleto asegurado.

Otras noticias: Eliminatorias UEFA resultados| Luka Modric y Croacia sellan boleto al Mundial 2026. Alemania y Países Bajos quedan cerca

Distribución de cupos por confederación

UEFA : 16 plazas directas

: 16 plazas directas CAF : 9 plazas directas + 1 repechaje

: 9 plazas directas + 1 repechaje AFC : 8 plazas directas + 1 repechaje

: 8 plazas directas + 1 repechaje CONMEBOL : 6 plazas directas + 1 repechaje

: 6 plazas directas + 1 repechaje CONCACAF : 6 plazas directas (incluyendo los 3 anfitriones) + 2 repechajes

: 6 plazas directas (incluyendo los 3 anfitriones) + 2 repechajes OFC: 1 plaza directa + 1 repechaje

Repechajes intercontinentales

Se disputarán 6 cupos adicionales mediante un torneo de repechaje entre 6 equipos: uno por cada confederación (excepto UEFA) y un equipo adicional de la confederación del país anfitrión. Este mini torneo se jugará en Estados Unidos antes del inicio del Mundial.

La expectativa es alta. Con más equipos, más partidos y más sedes, el Mundial 2026 promete ser el más inclusivo y extenso de la historia. Las eliminatorias continúan en varias regiones, y en los próximos meses se completará el listado de naciones que buscarán la gloria en suelo norteamericano.

Otras noticias: Kylian Mbappé será el gran ausente del próximo partido de Francia en las eliminatorias mundialistas