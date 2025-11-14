Mundial 2026 | Conoce las selecciones que han asegurado su cupo a la fiesta del fútbol
Hasta la fecha, 30 selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico: será la primera edición con 48 selecciones participantes, y también la primera organizada por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
Esta expansión del formato permitirá que más naciones compitan en el torneo más prestigioso del fútbol internacional, aumentando el número de partidos a más de 100 encuentros.
Sedes y calendario
El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El partido inaugural se jugará en el mítico Estadio Azteca, con México como protagonista. Las ciudades sede incluyen metrópolis como Los Ángeles, Nueva York, Toronto, Vancouver, Monterrey y Guadalajara, entre otras.
Formato renovado
Con el nuevo sistema, los 48 equipos se dividirán en 12 grupos de 4 selecciones. Los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares avanzarán a una fase de dieciseisavos de final, lo que añade una ronda eliminatoria adicional respecto al formato anterior.
Selecciones clasificadas hasta el momento
CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe)
- México, Estados Unidos y Canadá (clasificados automáticamente como anfitriones)
CONMEBOL (Sudamérica)
- Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay
UEFA (Europa)
- Inglaterra, Francia, Croacia
CAF (África)
- Marruecos, Senegal, Egipto, Argelia, Túnez, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Cabo Verde
AFC (Asia)
- Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Arabia Saudita, Australia, Catar, Jordania
OFC (Oceanía)
- Nueva Zelanda
En total, 26 selecciones ya tienen su boleto asegurado.
Distribución de cupos por confederación
- UEFA: 16 plazas directas
- CAF: 9 plazas directas + 1 repechaje
- AFC: 8 plazas directas + 1 repechaje
- CONMEBOL: 6 plazas directas + 1 repechaje
- CONCACAF: 6 plazas directas (incluyendo los 3 anfitriones) + 2 repechajes
- OFC: 1 plaza directa + 1 repechaje
Repechajes intercontinentales
Se disputarán 6 cupos adicionales mediante un torneo de repechaje entre 6 equipos: uno por cada confederación (excepto UEFA) y un equipo adicional de la confederación del país anfitrión. Este mini torneo se jugará en Estados Unidos antes del inicio del Mundial.
La expectativa es alta. Con más equipos, más partidos y más sedes, el Mundial 2026 promete ser el más inclusivo y extenso de la historia. Las eliminatorias continúan en varias regiones, y en los próximos meses se completará el listado de naciones que buscarán la gloria en suelo norteamericano.
