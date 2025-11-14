Guatemala vs Panamá reacciones de los protagonistas: Mosquera, Andrade y Londoño

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá dio un paso determinante en sus aspiraciones rumbo a la Copa Mundial 2026, tras vencer a Guatemala en un choque intenso y lleno de emociones.

Al finalizar el compromiso, tres protagonistas del combinado canalero —Orlando Mosquera, Andrés Andrade y Azarías Londoño— compartieron sus sensaciones sobre una victoria que mantiene al equipo dependiendo de sí mismo para sellar el pase en casa frente a El Salvador.

Orlando Mosquera: “Venimos a buscar los tres puntos y lo conseguimos”

El guardameta Orlando Mosquera, clave en varios pasajes del encuentro, destacó el carácter del grupo para sostener el marcador en un ambiente vibrante.

“Primeramente se hizo lo que veníamos a buscar, que era el resultado, los tres puntos que nos mantienen con vida hacia el objetivo. Se sufrió por momentos, estos tipos de partidos son normales que se sufran, pero el ambiente de fútbol fue muy bueno. Contento con el grupo y con el resultado”, afirmó.

Mosquera reconoció que Guatemala presionó con intensidad, especialmente cuando Panamá cedió la iniciativa.

“Al final les quedamos dando la pelota por errores nuestros, ellos logran ejecutar, pero un Panamá convencido y con mucha fe logró sostener y sacar los puntos”.

De cara al duelo decisivo del martes ante El Salvador, el portero fue claro:

“Tenemos que ganar sí o sí. Lo importante es cerrar bien en casa y que Dios primero podamos ver esa clasificación al Mundial”.

Andrés Andrade: “Queda la clasificación en casa y tenemos fe intacta”

El defensor Andrés Andrade resaltó la importancia del triunfo pese a las complicaciones defensivas que se presentaron durante el encuentro.

“Partido complicado, ellos nos presionaron bastante. Los dos goles del primer tiempo nos dieron un poco de tranquilidad, pero ellos siguieron insistiendo y nos empataron. Gracias a Dios pudimos conseguir la victoria”, señaló.

Andrade subrayó que la unión del equipo fue clave para resistir la reacción guatemalteca.

“Todos empujamos en la misma dirección. Ahora toca mentalizarnos porque la clasificación se define en casa. Estamos confiados, tenemos la fe intacta y vamos a lucharlo”.

También admitió que deberán corregir detalles de cara al cierre de la fase:

“Hay pequeños errores que no se pueden dar en estos partidos. Sabemos que tenemos que mejorarlos y necesitamos de toda nuestra gente para sacar esto adelante”.

Azarías Londoño: “Tenemos la oportunidad de cerrar en casa y no la vamos a desaprovechar”

El joven atacante Azarías Londoño, quien firmó una buena presentación pese a que se le anuló un gol, se mostró satisfecho por la actuación colectiva y por la confianza que le otorgó el cuerpo técnico.

“Contento por el grupo, sabíamos que teníamos que sacar este resultado. Me sentí bien, el profe me dio la confianza y eso siempre ayuda”, comentó.

Sobre el duelo final ante El Salvador, Londoño coincidió en que Panamá debe salir con determinación y ambición.

“Ahora nos toca cerrar con nuestra gente. Hay que salir con todo por esa clasificación. No podemos desaprovechar esta linda oportunidad”.

Y dejó un mensaje a la afición:

“Que nos vayan a apoyar. Vamos a darlo todo para conseguir el objetivo”.