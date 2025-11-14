Kylian Mbappé será el gran ausente del próximo partido de Francia en las eliminatorias mundialistas

La estrella del Real Madrid no será de la partida en la continuación del clasificatorio europeo de la Copa del Mundo de 2026

Francia/Kylian Mbappé será baja con Francia, ya clasificada al Mundial 2026, en el partido en Azerbaiyán del domingo debido a molestias físicas, anunció el viernes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

El atacante del Real Madrid, autor de un doblete con su selección el jueves contra Ucrania (4-0), "todavía tiene molestias por una inflamación en el tobillo derecho y necesita someterse a pruebas, que realizará este día en Madrid", precisó la FFF.

Sus compañeros de selección volarán este viernes a Bakú, donde disputarán el domingo el último partido del grupo D de las eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026, sin nada en juego.

Con dos goles y una asistencia, el capitán Mbappé lideró a los suyos el jueves en el Estadio de Francia y alcanzó los 55 goles en 94 partidos con los 'Bleus', a solo dos dianas del récord de goles de Olivier Giroud.

Su baja se une a la de su compatriota y compañero en el Real Madrid Eduardo Camavinga, que sufre molestias musculares en un muslo.

Trayectoria de Mbappé con Francia

Debut con la selección absoluta

Mbappé fue convocado por primera vez por Didier Deschamps el 16 de marzo de 2017 .

fue convocado por primera vez por el . Su debut oficial llegó el 25 de marzo de 2017 , en un partido de clasificación para el Mundial contra Luxemburgo. Entró como suplente por Dimitri Payet.

, en un partido de clasificación para el contra Luxemburgo. Entró como suplente por Dimitri Payet. Con 18 años y 95 días, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en debutar con Francia.

Primer gol con Francia

Anotó su primer gol con la selección el 31 de agosto de 2017 en un partido ante Holanda.

Mundial Rusia 2018

Mbappé fue parte del equipo francés que ganó la Copa Mundial de la FIFA 2018 .

fue parte del equipo francés que ganó la . En ese torneo marcó cuatro goles , incluyendo uno en la final contra Croacia .

, incluyendo uno en la final contra . Gracias a su desempeño, fue elegido Mejor Jugador Joven del Mundial .

del . Además, con su gol en la final se convirtió en el primer adolescente en marcar en una final de Mundial desde Pelé en 1958.

UEFA Nations League

Mbappé también ha sido decisivo en la Nations League . En la final de 2021, Francia venció a España y Mbappé jugó un papel importante.

también ha sido decisivo en la . En la final de 2021, venció a y jugó un papel importante. Ha acumulado varios goles en esta competición. Según sus estadísticas, tiene partidos y anotaciones en la Nations League.

Récords goleadores y evolución

Hasta ahora (según datos recientes) Mbappé ha marcado 55 goles en 94 partidos con Francia.

ha marcado con Francia. Ha logrado superar hitos importantes: por ejemplo, se convirtió en el tercer jugador más rápido en llegar a 50 goles con la selección, superando el récord de Thierry Henry .

en llegar a 50 goles con la selección, superando el récord de . Además, en junio de 2025, su gol le permitió alcanzar ese medio centenar.

Mundial Qatar 2022

En el Mundial de 2022 , Mbappé volvió a destacar.

, volvió a destacar. Fue máximo goleador del torneo con 8 goles .

. En la final contra Argentina marcó un hat-trick (3 goles), aunque Francia perdió en la tanda de penales.

marcó un hat-trick (3 goles), aunque perdió en la tanda de penales. Con ese hat-trick en la final, entró en la historia como uno de los pocos jugadores que han anotado en dos finales de Mundial.

Compromiso reciente y actualidad