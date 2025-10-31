Kylian Mbappé tiene en su poder la Bota de Oro

Madrid, España/Kylian Mbappé, el crack francés, ha escrito su primer capítulo dorado en la historia del Real Madrid al ser galardonado con la Bota de Oro 2024/25, un premio que lo consagra como el máximo goleador de toda Europa.

El delantero demostró ser el jugador más determinante de la temporada en el continente, sumando 31 goles en 34 partidos de LaLiga en su temporada inaugural como jugador merengue.

Este triunfo individual fue celebrado en grande en el Santiago Bernabéu. La ceremonia se llevó a cabo en el palco de honor y contó con la presencia de más de 200 invitados.

Entre los asistentes estuvieron el presidente Florentino Pérez, el cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso, y la plantilla completa del Real Madrid, creando un ambiente de gran reconocimiento y celebración. La distinción fue entregada por Juan Ignacio Gallardo, quien representó a European Sports Media (ESM) y es director de MARCA y vicepresidente de la ESM.

La hazaña de Mbappé es notable no solo por la cantidad de goles, sino también por el contexto competitivo. El francés logró imponerse sobre otros candidatos destacados, como Viktor Gyökeres. Aunque Gyökeres anotó 39 goles, Mbappé quedó por delante en el cómputo de coeficientes UEFA, demostrando que su consistencia y eficacia fueron el hilo conductor del equipo. Gallardo destacó que el premio se obtiene "gracias a tus 31 dianas" y enfatizó que la Bota de Oro no depende de votaciones o jurados, sino "sólo goles".

El reconocimiento tiene un peso histórico significativo: Mbappé se une a una selecta lista de leyendas del Real Madrid que también conquistaron este prestigioso premio, como el mexicano Hugo Sánchez y el portugués Cristiano Ronaldo.

Durante la premiación, tanto el club como el jugador resaltaron la importancia del trabajo en equipo. Florentino Pérez elogió efusivamente al francés, calificándolo como uno de los mejores del mundo y un orgullo para el Real Madrid. El presidente del club también subrayó que esta Bota es fruto del compromiso con el fútbol del número 10.

Por su parte, Mbappé, con su habitual serenidad, agradeció a sus compañeros, señalando que ellos le ayudan a sacar su mejor versión. En una declaración que ya mira hacia el futuro colectivo, el delantero subrayó que lo más importante son los objetivos colectivos y la ambición de transformar los goles en títulos colectivos. "Tenemos un grupo increíble y podemos ganar muchas cosas," afirmó.

La Bota de Oro pone en valor la influencia de Mbappé en la nueva estructura del Real Madrid en una temporada de transición y crecimiento. Con este hito, la gala cerró con una gran foto de familia, simbolizando un vestuario unido y un jugador que, con apenas un año en España, ya ha iniciado su camino hacia la leyenda.

