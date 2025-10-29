Pedri: ¿Cuál es el estado de salud del jugador tras el 'Clásico' Real Madrid vs Barcelona?

Lo ocurrido al jugador va más allá de su expulsión durante el encuentro disputado el 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu

España/El centrocampista español del FC Barcelona, Pedro González "Pedri", sufre una rotura del bíceps femoral distal del muslo izquierdo que lo dejará fuera de los terrenos de juego varias semanas, anunció este miércoles el club catalán.

"El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", señaló el comunicado, sin especificar el tiempo de baja, aunque se prevé que pueda regresar después del parón internacional de noviembre.

De todas maneras, el canario se iba a perder el enfrentamiento liguero del domingo ante el Elche por la doble amarilla que recibió en la derrota ante el Real Madrid (2-1) el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu.

A la vuelta de los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, el Barça disputará su encuentro de LaLiga frente al Athletic Club el 22 de noviembre.

Pedri se une así a la lista de la enfermería junto a los arqueros Joan García y Ter Stegen, Gavi y Raphinha, mientras que Robert Lewandowski y Dani Olmo ya han vuelto a los entrenamientos.

Trayectoria

Datos básicos

Nombre completo: Pedro González López.

Pedro González López. Fecha de nacimiento: 25 de noviembre de 2002.

25 de noviembre de 2002. Lugar de nacimiento: Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), Islas Canarias.

Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), Islas Canarias. Altura: 1,74 m.

1,74 m. Posición: Centrocampista.

Centrocampista. Club actual: FC Barcelona (desde 2020) con el dorsal 8.

FC Barcelona (desde 2020) con el dorsal 8. Selección: Selección de España de fútbol (absoluta desde 2021).

Trayectoria (clubes)

Inicios y cantera

Se formó en las canteras de UD Tegueste , luego de Juventud Lagun a, hasta que en 2018 pasó al juvenil de UD Las Palmas.

, luego de a, hasta que en 2018 pasó al juvenil de UD Las Palmas. En Las Palmas firmó su contrato profesional el 15 de julio de 2019, con 16 años.

UD Las Palmas (2019-2020)

Debut profesional el 18 de agosto de 2019 en la Segunda División con Las Palmas .

con . Marcó su primer gol profesional el 19 de septiembre de 2019, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del club a 16 años, 9 meses y 23 días.

FC Barcelona (desde 2020)

Fue contratado por Barcelona , formalizando su incorporación en el verano de 2020 .

, formalizando su incorporación en el verano de . En su primera temporada (2020-21) se integró rápidamente al primer equipo y jugó muchas veces.

(2020-21) se integró rápidamente al primer equipo y jugó muchas veces. En las siguientes campañas ha consolidado su participación, aunque también ha tenido algunas lesiones que han condicionado determinados momentos.

Trayectoria internacional

Debutó con la Selección Española absoluta en marzo de 2021.

absoluta en marzo de 2021. Participó en la UEFA Euro 2020 (jugada en 2021) y fue reconocido como Mejor Jugador Joven del torneo.

(jugada en 2021) y fue reconocido como del torneo. Formó parte también de la España en la Copa del Mundo de la FIFA 2022 en Catar .

en la en . Y en 2024, fue pieza del equipo que ganó la UEFA Euro 2024 con España.

Logros y reconocimientos

Con su club

Con Barcelona ha ganado, entre otros títulos: La Liga (2022-23 y 2024-25) y la Copa del Rey (2020-21 y 2024-25).

ha ganado, entre otros títulos: (2022-23 y 2024-25) y la (2020-21 y 2024-25). También la Supercopa de España en varias ediciones.

Con la selección

Campeón de la UEFA Euro 2024 con España .

con . Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) con la selección sub-23.

Premios individuales

Ganador de la Golden Boy en 2021 al mejor jugador menor de 21 años de Europa .

en 2021 al mejor jugador menor de 21 años de . Premio Kopa del 2021 al mejor jugador menor de 21 años.

