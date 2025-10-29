Selección de Panamá Sub17 | Preparación de los canaleros sigue a todo motor

Panamá/La Selección Masculina Sub-17 de Panamá intensifica su campamento de preparación en los Emiratos Árabes Unidos, ajustando los últimos detalles tácticos, físicos y psicológicos antes de viajar a Catar para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025. El equipo, dirigido por el DT Leonardo Pipino, debutará el próximo 5 de noviembre frente a Irlanda.

El inicio del camino y la planificación del campamento

El listado de 21 jugadores que defenderán la camiseta nacional fue definido por el entrenador Pipino el 20 de octubre de 2025. Tras cumplir con su último entrenamiento en suelo patrio esa misma mañana, la escuadra juvenil emprendió viaje hacia Emiratos Árabes Unidos esa noche para realizar un campamento de preparación que se extendería por aproximadamente 12 días.

El campamento en Dubái incluyó la disputa de tres partidos amistosos contra selecciones clasificadas al mundial. El calendario de fogueo se estableció de la siguiente manera: Burkina Faso (24 de octubre), Uganda (26 de octubre) e Indonesia (Pendiente 30 de octubre).

Resultados de los primeros fogueos

El primer encuentro en el Al Arabi Sport Complex de Dubái (24 de octubre) significó un duro revés para la 'Rojita'. Panamá cayó 1-4 ante Burkina Faso. El único tanto panameño fue anotado por Moisés Richards, aprovechando un error del arquero rival. El capitán del equipo en ese partido fue Héctor Brías.

Sin embargo, dos días después (26 de octubre), la Selección Nacional Sub-17 consiguió un importante triunfo 2-1 ante Uganda. El marcador fue abierto por Uganda al minuto 13'. Panamá logró igualar las acciones al minuto 32' con un tiro penal ejecutado de buena manera por Gerson Gordón. El gol de la ventaja y de la victoria llegó en el segundo tiempo, al minuto 56', gracias a un remate de media distancia de Moisés Richards que se colocó en el ángulo, dando la ventaja definitiva a los dirigidos por Pipino.

Moisés Richards, autor de los goles panameños en los fogueos, destacó la mejora tras la primera derrota, señalando que la diferencia fue la "garra" con la que lucharon hasta el minuto 90'. También reconoció que el nivel de juego visto en estos partidos es el que se espera encontrar en el Mundial.

Enfoque en la recuperación y el aspecto mental (27 de octubre)

Tras el triunfo ante Uganda, la preparación continuó con énfasis en la recuperación y la salud mental. El lunes 27 de octubre, los jugadores que tuvieron gran esfuerzo físico realizaron trabajo regenerativo en la piscina, mientras que el resto entrenó en el gimnasio.

La sesión de psicología con la Dra. Rosa Mon se enfocó en aspectos cognitivos, buscando mejorar el rendimiento cerebral y la toma de decisiones. Posteriormente, en la cancha, se continuó con trabajos cognitivos que buscan estimular las Redes Neuronales para fortalecer capacidades psicológicas clave como la Atención y Enfoque, la Memoria operativa y el control inhibitorio.

Declaraciones del capitán: expectativa y responsabilidad

El capitán y defensor Héctor Brías manifestó que el grupo se siente muy contento por la victoria ante Uganda. A pesar del largo viaje de casi dos días, Brías afirmó sentirse bien físicamente y aseguró que el equipo sigue trabajando para llegar en la mejor forma.

Sobre su rol, mencionó que es "muy importante, ser un ejemplo para los demás". El capitán expresó la gran ambición del equipo: "Tenemos todas las expectativas para pasar a la siguiente ronda y estamos convencidos que lo podemos lograr".

El defensor panameño no ocultó su alegría al imaginarse el primer partido mundialista y está anuente a la responsabilidad muy grande de darle una alegría a todo el país.

El horizonte mundialista

Los dirigidos por el entrenador Leonardo Pipino tendrán su último encuentro amistoso el 30 de octubre frente a Indonesia.

Luego de finalizar la preparación en Emiratos Árabes Unidos, el equipo viajará a territorio mundialista en Catar el 1 de noviembre.

Panamá Sub-17 se encuentra en el Grupo J y espera ese anhelado pitazo inicial el 5 de noviembre cuando debute contra la Sub-17 de Irlanda en el Aspire Zone de Doha. Sus siguientes partidos serán el 8 de noviembre contra Paraguay y el 11 de noviembre frente a Uzbekistán.