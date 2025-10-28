Panamá golea a Perú 3-0 en amistoso internacional y llega inspirada a las Clasificatorias Concacaf W rumbo al Mundial 2027

Este resultado llega en el mejor momento, a solo días del debut oficial en las Clasificatorias Concacaf W , el próximo domingo 30 de noviembre.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá demostró su poder ofensivo y su madurez futbolística al vencer de manera contundente 3-0 a Perú en un amistoso internacional disputado en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, territorio sudamericano.

El triunfo refuerza la confianza del equipo dirigido por Toña Is, que se alista para debutar en las Clasificatorias Concacaf W rumbo al Mundial Femenino 2027.

El partido no pudo comenzar de mejor manera para las panameñas. Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Lineth Cedeño, del Turbine Potsdam de Alemania, abrió el marcador con un certero disparo que sorprendió a la defensa peruana y marcó el camino hacia la victoria. El dominio canalero continuó y al minuto 11, Katherin Parris, futbolista del Maryland WS de Estados Unidos, amplió la ventaja con una gran definición dentro del área tras una jugada colectiva por el sector derecho.

En la segunda mitad, Panamá mantuvo el control del encuentro y selló el triunfo con el gol de Carmen Montenegro, quien puso el 0-3 definitivo, reflejando la superioridad de la escuadra istmeña en todos los aspectos del juego. La solidez defensiva, la presión alta y la efectividad en ataque fueron las claves de un equipo que cada vez luce más cohesionado.

Este resultado llega en el mejor momento, a solo días del debut oficial en las Clasificatorias Concacaf W, el próximo domingo 30 de noviembre, cuando Panamá enfrente a Curazao. La selección canalera encabeza el Grupo E, junto a Cuba, San Cristóbal y Nieves, Aruba y la propia Curazao, con el objetivo de conseguir su segunda clasificación mundialista, tras su histórica participación en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Con jugadoras consolidadas en ligas internacionales y una generación que combina talento y compromiso, la Selección Femenina de Panamá reafirma que está lista para competir en lo más alto del fútbol regional. El contundente triunfo ante Perú no solo significa una victoria en el marcador, sino un mensaje claro: Panamá va con todo por un nuevo boleto al Mundial Femenino 2027.