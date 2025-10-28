Selección de Panamá Sub20 se quedó con la medalla de plata en Guatemala

Panamá/En un duelo cargado de intensidad, emociones y orgullo regional, la Selección Sub-20 de Costa Rica se proclamó campeona de los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, tras vencer en la tanda de penales 5-4 a la Selección Sub-20 de Panamá, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El encuentro fue digno de una final. Ambos equipos mostraron garra, orden táctico y un enorme deseo por alcanzar la medalla de oro. Costa Rica se adelantó en el marcador durante la primera mitad, aprovechando una jugada a balón detenido que puso en aprietos al arco panameño. Sin embargo, el conjunto canalero, dirigido por la leyenda Felipe Baloy, nunca bajó los brazos y luchó hasta el final.

El momento de mayor emoción llegó al minuto 89, cuando Blas Pérez Jr., hijo del histórico goleador panameño, apareció en el área para anotar el gol del empate, desatando la euforia entre los fanáticos panameños presentes en el estadio. Ese tanto llevó el partido a la tanda de penales, donde la tensión se apoderó del ambiente.

En los cobros desde los doce pasos, ambas selecciones mostraron temple y precisión. Sin embargo, en la instancia de muerte súbita, los ticos fueron más certeros y lograron imponerse 5-4, asegurando la medalla dorada y dejando a Panamá con un valioso subcampeonato que refleja el crecimiento y la proyección de su fútbol juvenil.

Pese a la derrota, la Selección Sub-20 de Panamá cerró el torneo dejando una imagen positiva. El trabajo de Felipe Baloy al frente del equipo ha consolidado una base de jugadores con gran proyección, capaces de competir de igual a igual ante los mejores del área. El futuro luce prometedor para esta nueva generación, que demostró entrega, talento y un espíritu combativo que honra los colores de la camiseta panameña.