¿Qué pasa si Panamá empata en Guatemala en la penúltima fecha de las Eliminatorias de Concacaf?

Panamá/A continuación les presentamos la primera entrega de una serie de notas dedicadas a las posibilidades de la selección de Panamá en esta recta final de la eliminatoria de Concacaf. Con solo dos fechas por disputar, analizamos los distintos escenarios que podrían definir su destino rumbo al gran objetivo.

El cierre del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf se vive al rojo vivo. Con Surinam y Panamá igualados en puntos, y Guatemala aún al acecho, cada resultado puede ser decisivo en la lucha por el boleto directo al Mundial o por uno de los dos cupos al repechaje continental.

En este escenario, si Panamá empata en su visita a Guatemala, mientras que Surinam vence a El Salvador en Paramaribo. Así quedarían las posiciones antes de la última jornada:

Surinam – 9 puntos Panamá – 7 puntos Guatemala – 6 puntos El Salvador – 3 puntos

El empate en suelo chapín permitiría a los dirigidos por Thomas Christiansen mantenerse en zona de clasificación, aunque sin depender totalmente de sí mismos para alcanzar el liderato del grupo. La victoria de Surinam los pondría un paso adelante, obligando a Panamá a ganar sí o sí ante El Salvador en casa y esperar que Guatemala le robe puntos a Surinam en la última fecha.

Panamá: obligado a ganar en la última fecha

Con este panorama, el conjunto canalero llegaría a la jornada final con la presión de obtener los tres puntos ante El Salvador en el Estadio Rommel Fernández. Un triunfo podría devolverle el liderato si Surinam empata o pierde en Guatemala.

La diferencia de goles también podría jugar un papel clave: ambos equipos (Panamá y Surinam) están igualados actualmente en +1, pero los surinameses han anotado más goles (4 contra 3), lo que los mantiene momentáneamente arriba en la tabla.

El repechaje, una opción latente

Si Panamá no logra superar a Surinam en puntos, aún podría clasificar al repechaje continental como uno de los mejores segundos lugares. Sin embargo, la competencia será feroz:

En el Grupo B , Curazao tiene 8 puntos y un diferencial de +3.

, tiene 8 puntos y un diferencial de +3. En el Grupo C, Costa Rica suma 6 puntos y +3 de diferencia.

Por tanto, un empate o una derrota en casa podría complicar seriamente las opciones de los panameños, ya que el criterio de desempate por diferencia de goles y goles anotados puede definir su destino.

El empate ante Guatemala dejaría a Panamá en una situación de alerta máxima: seguiría con vida, pero dependiendo de otros resultados. El mensaje es claro: Panamá debe cerrar ganando y goleando en el Rommel Fernández para asegurar su boleto directo o, al menos, no quedar fuera del repechaje.

Cada minuto cuenta. Cada gol vale oro.

El sueño mundialista sigue vivo… pero ya no hay margen de error.

