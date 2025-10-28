Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Panamá ganó medalla de oro en futsal

Panamá/Con una victoria contundente de 5-3 sobre Nicaragua, la selección masculina de Futsal de Panamá se coronó campeona en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos, asegurando la medalla de oro en una fase única de todos contra todos.

El equipo canalero sumó 10 puntos en cuatro partidos, demostrando consistencia y dominio en cada jornada. Los goles fueron obra de Alfonso Maquensi (x2), Abdiel Ortiz, Ricardo Castillo y Ruman Milord, quienes lideraron la ofensiva panameña con precisión y carácter.

Este triunfo representa un hito para el futsal panameño, que sigue creciendo en la región y se consolida como potencia emergente en los deportes de sala. La medalla dorada se suma al sólido desempeño general de Panamá, que ya acumula más de 120 medallas en el evento, incluyendo 38 de oro, posicionándose en el cuarto lugar del medallero detrás de Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que se celebran del 18 al 30 de octubre, reúnen a más de 3,000 atletas de siete países en más de 25 disciplinas deportivas, marcando el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. La sede principal, Ciudad de Guatemala, ha sido testigo de emocionantes competencias, desde natación y atletismo hasta fútbol, karate y taekwondo.

La victoria en futsal no solo refuerza el orgullo nacional, sino que también proyecta a Panamá como un país con talento emergente en disciplinas menos tradicionales. El equipo masculino se despide de Guatemala con la cabeza en alto y la mirada puesta en futuros torneos regionales e internacionales.

Con información del COP.