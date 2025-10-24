Guatemala vs Panamá | Desde territorio chapín confirman cuántas entradas le corresponden a la afición panameña

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/En medio de la expectativa por el duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026, se confirmaron los detalles sobre la venta de boletos para los partidos de la Selección Nacional de Guatemala, que enfrentará a Panamá y Surinam en el histórico estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

Durante una conferencia de prensa encabezada por Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), se informó que el recinto contará con un aforo total de 7,200 espectadores.

De esa cantidad, 5,200 boletos estarán disponibles para el público en general, 1,000 serán destinados a patrocinadores, y otros 1,000 se reservarán para jugadores, personeros de FIFA, Concacaf y la afición visitante.

En el caso de Panamá, se confirmó que únicamente se pondrán a disposición 200 entradas para los seguidores panameños debido a la limitada capacidad del estadio. Esta cifra ha generado atención entre los fanáticos de la selección de Panamá, que esperaban acompañar en mayor número a la selección dirigida por Thomas Christiansen en su visita a territorio chapín.

Los precios de los boletos fueron anunciados de la siguiente manera: Q500.00 (64.00 dólares)para la general norte, Q1,200.00 (154.00 dólares) en preferencia, Q1,200.00 (154.00 dólares) para la preferencia visitante y Q1,700.00 (218.00 dólares) en tribuna. Además, los boletos para ambos compromisos estarán disponibles a partir del 4 de noviembre, exclusivamente en dos agencias del banco patrocinador de la Fedefut: una en la Colonia El Maestro, Boulevard Vista Hermosa (zona 15), y otra en la Avenida Reforma (zona 9).

Cada comprador deberá presentar su DPI y podrá adquirir hasta tres boletos por partido. La venta física se mantendrá por cinco días y, en caso de quedar entradas disponibles, continuará de forma electrónica.

El encuentro entre Guatemala y Panamá promete ser uno de los más atractivos de la jornada eliminatoria, con un ambiente cargado de pasión, aunque en un escenario de capacidad reducida, lo que hace de cada boleto un verdadero tesoro para los aficionados que quieran vivir la emoción del camino mundialista desde las gradas del estadio El Trébol.

