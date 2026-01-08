Supercopa de España Atlético Madrid vs Real Madrid previa de las semifinales

Es imprescindible la presión de todos", sostiene Alonso antes del derbi.

Yedá, Arabia Saudita/El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, subrayó este miércoles que exige a todos sus jugadores que presionen, no sólo al delantero brasileño Vinícius.

"Es imprescindible la presión de todos y lo reclamo durante los entrenamientos, durante los partidos, que todos estén comprometidos con ese momento de cuando no tenemos balón, tanto los que están arriba como los que están en defensa, que estén activos, que estén las líneas juntas", señaló Alonso, en rueda de prensa previa a la semifinal contra el Atlético en Yedá, en Arabia Saudita.

"Ese compromiso y esas ganas de querer jugar ese momento, e incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivos", prosiguió el técnico vasco.

Preguntado sobre los quince partidos que el atacante brasileño Vinícius lleva sin marcar y los rumores de su posible marcha, el entrenador afirmó que resta mucha temporada por delante.

"Quedan muchos partidos importantes y Vini va a ser importante (...). Le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo", valoró.

Alonso evitó comentar si le había perjudicado a Kylian Mbappé, que sufre un esguince de rodilla, el hecho de haber disputado los últimos partidos para igualar la marca de goles de Cristiano Ronaldo (59) en un año natural.

"La situación depende del momento. Esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado pero todavía era muy pronto", asguró.

En cuanto a la semifinal ante el Atlético, el preparador vasco espera un encuentro distinto a la derrota 5-2 de finales de septiembre en el Metropolitano en LaLiga.

"Hay que hacer un partido de mayor nivel y será un partido diferente; estoy convencido de que el equipo dará otra cara", indicó Alonso, antes de afirmar que el título de la Supercopa supone una prioridad en este momento.

Simeone sobre entrenar en Arabia Saudita: "No nos cerramos puertas"

En la víspera de la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid, el técnico del Atlético, Diego Simeone, dejó entrever este miércoles la posibilidad de marcharse a entrenar algún día a Arabia Saudita.

"Los entrenadores no nos cerramos puertas, nunca... La vida y el fútbol pueden cambiar continuamente. Está claro que, desde mi lugar, no cierro ninguna puerta", declaró Simeone en rueda de prensa en Yedá, donde se disputará el torneo.

El Cholo alabó además al país por saber gestionar grandes competiciones: "Hay gente preparada para tomar decisiones. Cada vez que hemos venido a jugar aquí nos han tratado espectacular. Si el Mundial viene acá, ojalá sea de la mejor manera".

Los medios presentes en Arabia Saudita sacaron a la palestra la situación de Julián Álvarez, que sólo ha marcado siete goles en 19 jornadas de LaLiga y cinco de ellos fueron en dos partidos: el hat-trick al Rayo Vallecano y el doblete al Real Madrid.

"Julián por sí solo ha demostrado el futbolista que es. Esperemos que mañana tenga un gran partido", afirmó Simeone a quien le preguntaron también por cómo se gestiona el momento que atraviesa el delantero argentino.

"A veces no hace falta hablar, otras acercarse y hablar de fútbol o de otras cosas de la vida; nos manejamos con la naturalidad de que más allá de un futbolista hay una persona y lo importante es que la persona esté bien", respondió.

El rendimiento de Álvarez dista de su compañero Alexander Sorloth: "Está en el momento más regular a nivel de juego. Nos da situaciones diferentes a los otros delanteros que tenemos en la parte ofensiva. Lo necesitamos con la misma ambición y hambre. Su fortaleza física nos da patrones para atacar de distintas maneras. El equipo necesita a este Sorloth".

Sobre la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid, Simeone tiene claro que será distinto al duelo del Metropolitano cuando su equipo ganó por 5-2 a finales de septiembre.

"El partido que jugamos en el Metropolitano no va a estar relacionado con el del jueves. Cada uno con sus virtudes tendremos que jugar el partido que creemos hacer para seguir en esta competición", señaló El Cholo.