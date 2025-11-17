¡Polémica! Nigeria denuncia uso del vudú en su eliminación a manos del Congo para el Mundial 2026

Las Súper Águilas nigerianas se ausentarán de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva

Nigeria/El seleccionador nigeriano de fútbol se mostró muy molesto tras la derrota de las Súper Águilas el domingo contra la República Democrática del Congo, acusando a un miembro del equipo congoleño de practicar "vudú" para asegurarse un lugar en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

"Durante los penales, el tipo del Congo hizo vudú, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por eso estaba enojado con él", explicó a la prensa Eric Chelle al acabar el partido ganado por los congoleños en los penales.

"Hacía así con agua o no sé qué", precisó el entrenador mientras agitaba su mano en el aire.

Tras el cuarto gol congoleño, el de la victoria, Chelle se dirigió hacia el banco contrario, visiblemente furioso contra un miembro del equipo técnico congoleño, según las imágenes transmitidas por televisión.

Esa derrota acabó con las posibilidades de Nigeria, el país más poblado de África, de participar en la Copa del Mundo del próximo año en Norteamérica, por lo que las Súper Águilas, ausentes ya en la edición precedente en Catar, se perderán dos Mundiales consecutivos por primera vez desde que Nigeria debutó en un Mundial en 1994.

La República Democrática del Congo, que no acude a una cita mundialista desde 1974, deberá por su parte participar en un repechaje internacional para lograr su boleto.

El repechaje se disputará en marzo en México, uno de los países anfitriones del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

Eric Chelle, anteriormente seleccionador de Malí (2022-2024), a quien llevó a los cuartos de final de la CAN 2023, se convirtió en seleccionador del equipo nigeriano a principios de año, con el objetivo de llevar al equipo al Mundial.

El Drama del Encuentro

El partido decisivo por los playoffs africanos finalizó con un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Nigeria se adelantó tempranamente a los tres minutos gracias al remate de Frank Onyenka.

Sin embargo, la RDC logró el empate en una jugada aislada impulsada por un error crucial en el mediocampo: Alex Iwobi se "durmió" y perdió la pelota. Meschack Elia fue fundamental, asistiendo y luego acertando con un gran remate a placer tras un despeje.

Durante el alargue, el árbitro anuló dos tantos a la RDC, anotados por Fiston Mayele y Noah Sadiki, debido a faltas previas.

El Héroe Congoleño

Irremediablemente, el encuentro se definió en la tanda de penales. Fue allí donde emergió la figura del arquero Lionel Mpasi-Nzau, del Le Havre, quien se convirtió en el héroe de la jornada.

Nigeria se llevó el batacazo final al fallar tres lanzamientos:

1. Calvin Bassey lanzó la pelota "a las nubes".

2. Moses Simon y Semi Ajayi se toparon directamente con las intervenciones decisivas de Mpasi-Nzau.

El resultado final en los penales fue 3-4 a favor de la RDC. Nigeria, una selección clásica, se perderá su segundo Mundial consecutivo.

