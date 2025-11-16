Mundial 2026 | Los anfitriones México y Estados Unidos jugaron amistoso ante Uruguay y Paraguay

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Torreón, México/México y Uruguay empataron 0-0 el sábado en un partido escaso de emociones y preparatorio para el Mundial de 2026 en el estadio Corona, en Torreón.

La escuadra azteca, dirigida por Javier Aguirre, sumó su quinto encuentro sin ganar.

"No fuimos capaces de ganar. Tampoco merecíamos perder", evaluó Aguirre al final del partido.

"Yo viví un partido intenso e igualado con un poquito de mejores cosas nosotros en cuanto a tiros a gol, posesión de balón, pases completados, que es mera estadística, y al final lo única que vale es el empate", apuntó el seleccionador mexicano.

El conjunto charrúa, por su parte, sumó su duodécimo empate en 32 partidos durante la gestión de Marcelo Bielsa, desde 2023.

"Nuestro equipo jugó por debajo de lo que pensé que podíamos producir y México jugó por encima de lo que imaginé", comentó el Loco Bielsa.

"El primer tiempo fue de México y el segundo fue más parejo, pero no nuestro. Los dos equipos tuvieron pocas ocasiones de gol, pero México tuvo más aproximaciones de peligro", remató el entrenador argentino.

Sin jugadas de peligro -

México llamó la atención desde su salida al campo vistiendo de nuevo su tradicional camiseta verde, dejando de lado el uniforme negro.

Durante los primeros minutos, sentado en una hielera, Bielsa observó el dominio del equipo mexicano, que ejerció la presión alta con intensidad.

En el cuadro bajo, la Celeste perdió un par de pelotas por descuidos que los delanteros del Tri no supieron aprovechar.

Fue hasta el minuto 18 cuando se registró el primer tiro a gol. El local Roberto Alvarado ensayó el disparo de media distancia y el portero Santiago Mele se recostó para atajar.

Al 25, Raúl Jiménez remató con la cabeza una pelota que se paseó frente al arco uruguayo.

Pasada la media hora, Bielsa ordenó a sus hombres de banca hacer ejercicios de calentamiento ante la dificultad de su equipo de generar juego para sus atacantes Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

El primer aviso uruguayo se dio al 40, cuando Brian Rodríguez lanzó un tiro libre que terminó en manos del arquero mexicano, Raúl Rangel.

El segundo tiempo inició con Uruguay equilibrando las acciones en intensidad y posesión.

Por México, Gilberto Mora, el mediocampista de 17 años, comenzó a reclamar la pelota para tratar de darle rumbo a los ataques del Tri exponiéndose al juego duro uruguayo.

Al 66, el uruguayo Facundo Torres entró veloz al área mexicana por el costado izquierdo y conectó un disparo de zurda cruzado que exigió el lance de Rangel.

En la respuesta inmediata, Mora recibió la pelota en el área charrúa y cruzó un remate que salió desviado.

En la recta final, el árbitro dejó pasar dos penales sobre el mexicano Germán Berterame y el uruguayo Maximiliano Araujo.

Tras el silbatazo final, la afición despidió con abucheos a ambos equipos.

El martes, México enfrentará a Paraguay en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, mientras que Uruguay lo hará con Estados Unidos en el estadio Raymond James, en Tampa Bay, Florida.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel - Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Edson Álvarez (Erik Lira, 66), Érick Sánchez (Orbelín Pineda, 65), Marcel Ruiz (Obed Vargas, 65) - Roberto Alvarado (Diego Lainez, 79), Raúl Jiménez (Germán Berterame, 79), Hirving Lozano (Gilberto Mora, 45+1). DT: Javier Aguirre.

Uruguay: Santiago Mele - Guillermo Varela, Mathias Olivera, José María Giménez, Joaquín Piquerez - Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar (Nahitan Nández, 46) - Brian Rodríguez (Maximiliano Araujo, 74), Rodrigo Aguirre, Juan Manuel Sanabria (Facundo Torres, 46). DT: Marcelo Bielsa.

Estados Unidos derrotó a Paraguay

Estados Unidos llegó a cuatro partidos sin perder el sábado, al vencer 2-1 a Paraguay en un amistoso disputado en Chester, Pensilvania, con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

Gio Reyna, que regresaba a la selección local por primera vez desde marzo, abrió el marcador a los 4 minutos, y Folarin Balogun sentenció a los 71.

"(Gio) anotó y estamos muy contentos con él, demostró los motivos por los que fue titular y debe seguir mejorando", dijo el entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino. Reina disputaba su primer partido como titular desde el 1 de julio del 2024 frente a Uruguay por la fase de grupos de la Copa América.

Paraguay igualó transitoriamente a los 8 minutos con gol de Alex Arce, tras asistencia de Miguel Almirón. La Albirroja volverá a disputar un Mundial en 2026 tras 16 años de ausencia, desde Sudáfrica 2010.

"A nadie le gusta perder", declaró el DT de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. "Analizo las cosas que nosotros tenemos que incorporar, jugamos con equipos que son muy intensos físicamente".

"Nosotros queremos ir al Mundial y competir, para eso estamos trabajando, esto es parte del crecimiento", agregó Alfaro.

Balogun, de 24 años y actual jugador del AS Mónaco, culminó una estupenda triangulación para darle la victoria al combinado local.

"Siempre es bueno ganar" -

"Creo que tuvimos un gran partido, muy complicado", destacó Poch. "Siempre es bueno ganar pero lo más importante es la lucha y la forma, debemos darle crédito a los jugadores".

"Hablamos con los jugadores sobre cómo van sintiendo el fútbol que nosotros queremos", mencionó el DT del combinado norteamericano.

Estados Unidos será coorganizador del Mundial en junio y julio próximo junto a Canadá y México.

"Tenemos una atmósfera y un espíritu que necesitamos sentir de cara a la Copa del Mundo", agregó Pochettino.

En los descuentos se desató una pelea fuera del campo que derivó en tarjeta roja para el paraguayo Omar Alderete.

"Era difícil ver lo que estaba sucediendo, cuando llegué me caí al lado de la cámara y por suerte Gustavo Alfaro (el entrenador de Paraguay) me vio y me ayudó. No me gustan estas situaciones", explicó Pochettino.

Con este resultado, Estados Unidos logró su quinta victoria frente a Paraguay, con el que también registra dos derrotas y dos empates.

Ambas selecciones volverán a jugar el martes en la última fecha FIFA de 2025: Estados Unidos enfrentará a Uruguay en Tampa Bay, Florida, mientras que Paraguay se medirá con México en San Antonio, Texas.

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese - Joe Scally (Diego Luna, 67'), Miles Robinson, Tim Ream, Sergiño Dest (Alexander Freeman, 67') - Tanner Tessmann, Cristian Roldán (Aidan Morris, 75'), Max Arfsten, Gio Reyna (Timothy Tillman, 75') - Brenden Aaronson (Sebastian Berhalter, 80'), Folarin Balogun (Ricardo Pepi, 75'). DT: Mauricio Pochettino

Paraguay: Orlando Gil - Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blás Riveros - Diego González (Ramón Sosa, 61'), Damián Bobadilla, Diego Gómez (Alejandro Romero, 80') - Miguel Almirón, Alex Arce, Julio Enciso (Braian Ojeda 72'). DT: Gustavo Alfaro