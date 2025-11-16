Resultados eliminatorias UEFA | Cristiano Ronaldo estará en su sexta Copa del Mundo

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Oporto, Portugal/La selección de Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, mientras que en el otro encuentro del Grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al repechaje.

En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30', 41, 81') y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3' de penal, 51', 72' de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (21') y Francisco Conceicao (90+2'), mientras que Eduard Spertsyan (18') empató provisionalmente para Armenia.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.

En Budapest, los locales se adelantaron rápidamente, con un tanto de Daniel Lukacs (3'), y volvieron a ponerse por delante antes del descanso con diana de Barnabas Varga (37') tras el empate provisional de Troy Parrott (15', de penal).

El atacante del AZ Alkmaar neerlandés, héroe ya con dos dianas contra Portugal, fue el protagonista absoluto en el Puskas Arena, empatando en el minuto 80... y dando la victoria definitiva a Irlanda en el 90+6', durante la última acción del partido.

El resultado abre las puertas del repechaje a Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.

Francia, con varios suplentes, vence 3-1 en Azerbaiyán

La selección francesa de fútbol, ya clasificada al Mundial 2026, se impuso este domingo 3-1 contra Azerbaiyán en la última jornada de las eliminatorias europeas de clasificación al torneo, con una alineación llena de suplentes.

Por detrás en el marcador tras un temprano gol de Renat Dadashov (4'), los Bleus reaccionaron con dianas de Jean-Philippe Mateta (17'), Maghnes Akliouche (30') y un gol contra su portería del guardameta azerbaiyano Shakhrudin Magomedaliev (45').

Clasificada al Mundial desde su victoria el jueves 4-0 contra Ucrania, Francia cierra esta fase de clasificación invicta, con cinco victorias y un empate.

Por su parte Ucrania, que venció 2-0 a Islandia, se hizo con la segunda posición del Grupo D y disputará el repechaje.

Inglaterra vence 2-0 en Albania para sumar su octava victoria en camino hacia Mundial 2026

Con ocho victorias, 22 goles a favor y cero encajados, la Inglaterra de Thomas Tuchel cerró este domingo en Tirana una fase de clasificación mundialista perfecta, culminada con victoria 2-0 contra Albania.

Un doblete del ariete Harry Kane (74', 82') puso punto final a la aplastante superioridad de los Three Lions en el Grupo K, en el que a Albania le queda el premio de consolación de disputar el repechaje pese a la derrota.

En el otro partido del grupo, en el que ya estaban decididas las dos primeras posiciones antes de esta última jornada, Serbia remontó y venció 2-1 a Letonia con goles de los suplentes Aleksandar Katai (49') y Aleksandar Stankovic (60').

Noruega golea 4-1 a Italia y clasifica a su primer Mundial desde 1998

Noruega goleó este domingo 4-1 a Italia en Milán, resultado que envía a los nórdicos al Mundial 2026 y que obliga a los italianos a pasar por el repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Guiada por un doblete de Erling Haaland (78', 80'), Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos, seis más que Italia, un recorrido que devuelve a los Vikingos Rojos a su primer Mundial desde 1998.