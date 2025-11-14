Selección de Panamá| ¿Qué necesita hacer para clasificar directo al Mundial 2026?

Sintoniza el partido Panamá vs El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/Con su victoria sobre Guatemala, por 3 goles a 2, la Selección de Panamá mantiene vivas sus posibilidades de obtener uno de los tres cupos directos al Mundial 2026. En la próxima jornada, del martes 18 de noviembre, se sabrá si lo logra o no. ¿Qué debe hacer para que esto ocurra? A continuación lo explicamos.

Escenario 1

Los partidos de la sexta jornada en la Ronda Final de las Eliminatorias al Mundial 2026 se realizarán de forma simultánea. En el Grupo A, Panamá se enfrentará a El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la capital panameña y Guatemala recibirá en el Estadio El Trébol a Surinam.

El equipo panameño requiere de una victoria sobre los salvadoreños que, combinada con una derrota o un empate del elenco surinamés en tierras guatemaltecas, le dará el primer lugar de su grupo y el pase directo al torneo orbital del próximo año.

Escenario 2

Otra posibilidad de clasificación directa se abre para la selección panameña con el siguiente escenario: si empata con el conjunto salvadoreño y Surinam pierde ante Guatemala.

En caso de darse ese resultado, Panamá quedaría un punto por encima del colectivo surinamés. Esto provocaría que se adueñe del primer puesto del Grupo A y clasifique directamente a la próxima Copa del Mundo.

Escenario 3

El tercer escenario sería el peor que le puede tocar a Panamá. Una derrota en el Rommel Fernández por una diferencia mínima de anotaciones frente a los salvadoreños, combinada con una pérdida por goleada de los surinameses ante los guatemaltecos le podría dar el pase directo por diferencia de goles.

Panorama

Un abanico de posibilidades se abre para el combinado canalero que aspira a clasificar por segunda vez a un certamen mundialista. La situación actual del Grupo A en la presente eliminatoria propicia a que el panorama sea abierto para Panamá y Surinam que son los únicos equipos de esa agrupación con posibilidades de alcanzar el Mundial.

El equipo surinamés lidera el Grupo A con nueve puntos. Esas son las mismas unidades que tiene Panamá, pero es primero porque tiene diferencia de goles de +5 que es superior a la panameña que es de +2.

Guatemala y El Salvador cierran la tabla con cinco y tres puntos, respectivamente.

Resultados

