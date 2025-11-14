Guatemala vs Panamá reacción de Alberto 'Negrito' Quintero: pide mantener la fe intacta

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El experimentado atacante Alberto “Negrito” Quintero volvió a vestir la camiseta de la Selección de Panamá en un escenario de alta tensión y lo hizo en medio de un partido clave: la victoria 2-3 sobre Guatemala en el Estadio El Trébol, resultado que mantiene vivas las aspiraciones mundialistas del conjunto canalero.

A su salida del campo, Quintero expresó su satisfacción por los tres puntos conseguidos, aunque reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir.

“Contento por los tres puntos. Al final hay muchas cosas que corregir, teníamos una muy buena ventaja y nos empataron. Justo cuando iba a entrar, Fajardo marca el gol que nos devuelve la ventaja”, señaló el experimentado jugador.

El atacante destacó que, pese a entrar en un rol diferente, cumplió con lo que el cuerpo técnico necesitaba en ese momento del partido.

“Me tocó otro rol: aguantar la pelota, defender, y para eso estamos aquí”, explicó.

Un retorno especial y una meta clara: clasificar directo

Para Quintero, regresar al seleccionado en un escenario exigente como El Trébol tuvo un significado especial.

“Feliz porque he hecho los méritos para estar aquí. Pero lo más importante hoy fueron esos tres puntos”, afirmó.

El extremo también envió un mensaje directo a la afición panameña, pidiéndoles mantener la confianza de cara al cierre de la Ronda Final.

“Que sigan con la fe intacta, que no pierdan la esperanza. Nosotros tenemos fe en que vamos a clasificar directo”.

Mirando de reojo a sus rivales de grupo, Quintero recordó que Surinam todavía debe visitar suelo panameño, un detalle que podría inclinar la balanza a favor del equipo de Thomas Christiansen.

“Surinam tiene que venir acá. Vamos a ver cómo les va, pero ahora estos tres puntos tenemos que hacerlos valer en casa”.

El martes, otra final

Consultado sobre si es necesario no solo ganar sino también anotar varios goles ante El Salvador, Quintero fue claro:

“Sí, vamos a estar de local. Hoy dimos un paso importante. Ahora vamos con nuestra fanaticada, que lo disfruten y que nos apoyen al máximo”.

Finalmente, reafirmó el compromiso del grupo con la clasificación:

“Que nos alienten hasta el final. Nosotros vamos a dar la vida por lograr el objetivo”.