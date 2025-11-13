Guatemala vs Panamá resultado | El rugido canalero en El Trébol

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La selección de Panamá volvió a demostrar carácter y eficacia en un partido vibrante disputado en el Estadio El Trébol frente a Guatemala.

El marcador final reflejó un triunfo clave para los canaleros, que se impusieron con inteligencia y oportunismo en un duelo cargado de tensión.

Con esta victoria, Panamá suma 9 puntos, empatando en la cima del Grupo A con Surinam, aunque con una diferencia de goles de +2, mientras que los caribeños mantienen un +5. La lucha por el primer lugar y el boleto directo al Mundial 2026 sigue abierta y promete emociones fuertes en las próximas jornadas.

Otras noticias: La 'Sele' marchita El Trébol con un triunfo valioso en las eliminatorias mundialistas

Waterman, el héroe inicial

El primer tiempo tuvo como gran figura a Cecilio Waterman, delantero de amplia trayectoria internacional. Con dos goles oportunos, Waterman abrió el camino para Panamá y silenció a la afición guatemalteca. Su capacidad para aprovechar errores defensivos y definir con precisión fue determinante para que los canaleros se fueran al descanso con ventaja.

Guatemala reacciona

En la segunda parte, Guatemala mostró su mejor versión. Con dominio de la posesión del balón (63%) y presión constante, logró igualar el marcador 2-2, devolviendo la emoción al partido y obligando a Panamá a replantear su estrategia. La insistencia chapina parecía encaminar el duelo hacia un desenlace favorable para los locales, pero la historia aún tenía un giro por escribir.

Los cambios de Christiansen

El técnico Thomas Christiansen movió el banquillo en el momento justo. Dio entrada a José Fajardo y José Luis Rodríguez, buscando frescura en ataque y equilibrio en el mediocampo. La apuesta fue acertada: al minuto 78’, Fajardo, recién ingresado, se convirtió en héroe inesperado al marcar el gol del desempate. Con un remate certero, devolvió la ventaja a Panamá y puso el marcador Guatemala 2-3 Panamá, un golpe anímico que resultó definitivo.

Fidel Escobar, el muro defensivo

Además de los goles, la actuación de Fidel Escobar fue clave. El defensor panameño ganó todos sus duelos individuales, despejó con autoridad y dio seguridad a la zaga. Su liderazgo permitió sostener la ventaja en los minutos finales y asegurar el triunfo.

La tabla y lo que viene

Con este resultado, la selección de Panamá alcanza los 9 puntos, igualando a Surinam en la cima del Grupo A. La diferencia de goles, sin embargo, favorece a los caribeños (+5 contra +2 de Panamá). Esto convierte las próximas jornadas en auténticas finales:

Panamá jugará el martes 18 de noviembre ante El Salvador en el Estadio Rommel Fernández , un duelo donde los canaleros buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos vitales.

jugará el martes ante en el , un duelo donde los canaleros buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos vitales. Surinam, por su parte, se medirá ante Guatemala en el Estadio El Trébol, un partido que también será decisivo para definir el liderato.

La clasificación directa al Mundial 2026 depende de quién logre imponerse en estos encuentros. Panamá sabe que no puede fallar en casa, mientras Surinam intentará mantener su ventaja en la diferencia de goles.

El triunfo en El Trébol no solo fue una muestra de carácter, sino también un paso firme en la carrera hacia el Mundial. Con Waterman como figura inicial, Fajardo como héroe inesperado y Escobar como líder defensivo, Panamá confirmó que tiene recursos para competir en distintos escenarios.

La fotografía actual muestra a un equipo que sigue en la lucha por clasificar primero del Grupo A y que mantiene viva la ilusión del boleto directo al Mundial 2026. El camino aún tiene obstáculos, pero la selección panameña ha demostrado que sabe sufrir, golpear en los momentos justos y sostener su ventaja con inteligencia. Así ganó Panamá, y así sigue soñando con escribir una nueva página dorada en su historia futbolística.