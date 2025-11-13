EN VIVO| Guatemala vs Panamá: partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 por TVMAX, TVN, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Un partido clave se juega en el Estadio El Trébol. Las selecciones de Panamá y Guatemala tienen la oportunidad de encaminarse a la clasificación para el Mundial 2026 durante su enfrentamiento el que forma parte de la quinta jornada en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al torneo orbital el que puedes ver a través de TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Previa

La Selección Mayor de Panamá está motivada y lista para salir a la cancha este jueves 13 de noviembre cuando se enfrente de visita a su similar de Guatemala, en un encuentro correspondiente a la penúltima fecha de la Fase Final de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El partido por la quinta fecha del Grupo A se jugará en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala, desde las 9pm hora de Panamá (8pm hora local).

Panamá llega a la capital guatemalteca centrado en borrar la historia y lograr su primera victoria sobre Guatemala en un partido de Eliminatorias Mundialistas, luego de 7 enfrentamientos en donde no ha podido ganar.

La buena noticia para los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen es que ya son 15 partidos consecutivos sin perder ante Guatemala, en una racha que se extiende desde hace 20 años cuando perdió por última vez.

Será el enfrentamiento número 43 entre ambas selecciones, con ventaja para Panamá, quien contabiliza 18 victorias y 12 empates, contra 12 triunfos para Guatemala.

Lo cierto es que ambas selecciones llegan necesitadas del triunfo para así llegar a la última fecha de las Eliminatorias con todas las posibilidades abiertas de poder clasificar al Mundial.

Recordemos que Panamá cierra en casa las Eliminatorias el próximo martes 18 de noviembre cuando reciba a El Salvador, mientras que, a la misma hora, Guatemala también jugará su último partido como local frente a Surinam.

Ficha técnica

Ronda Final de Eliminatorias

Grupo A

Guatemala vs Panamá

Sede: Estadio El Trébol

Estadio El Trébol Lugar: Ciudad de Guatemala, GUA

Ciudad de Guatemala, GUA Hora: 9:00 p.m. hora de Panamá

9:00 p.m. hora de Panamá Color: Panamá irá de negro, Guatemala irá de blanco

Panamá irá de negro, Guatemala irá de blanco Clima: 14 grados centígrados a la hora del partido, nublado

14 grados centígrados a la hora del partido, nublado Árbitro: César Ramos (MEX)

César Ramos (MEX) Asistente 1: Alberto Morín (MEX)

Alberto Morín (MEX) Asistente 2: Marco Bisguerra (MEX)

Marco Bisguerra (MEX) Cuarta árbitra: Katia García (MEX)

Katia García (MEX) VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Guillermo Pacheco (MEX) AVAR: Óscar Macías (MEX)

Óscar Macías (MEX) Asesor arbitral: Lance Vanhaitsma (USA)

Resultados

El recorrido de Panamá y Guatemala en estas eliminatorias mundialistas ha sido complicado y esto se refleja en los resultados que han obtenido. A continuación los repasamos.