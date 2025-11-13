Guatemala vs Panamá | Estadísticas del primer tiempo donde la sele gana en el Trébol
Panamá/Radiografía del primer tiempo: Guatemala vs Panamá.
El marcador se mantiene 0-2 al descanso, Panamá derrota a Guatemala, pero las estadísticas reflejan un duelo intenso y con matices claros en la propuesta de cada selección.
Control del juego
- Posesión de balón: Guatemala domina con 62%, mientras Panamá se queda en 38%.
- Expected Goals (xG): Guatemala 0.49 – Panamá 0.31.
- Total de disparos: Guatemala 8 – Panamá 6.
- Tiros a portería: Guatemala 2 – Panamá 3.
- Grandes ocasiones: Guatemala 2 – Panamá 0.
- Córners: Guatemala 5 – Panamá 0.
La estadística muestra que Guatemala controla el ritmo y genera más volumen ofensivo, pero Panamá ha sido más preciso en los tiros a portería.
Construcción y ataque
- Pases: Guatemala 189/233 (81%) – Panamá 111/149 (74%).
- Pases en el último tercio: Guatemala 34/60 (57%) – Panamá 23/45 (51%).
- Centros: Guatemala 2/12 (17%) – Panamá 1/2 (50%).
- Toques en el área rival: Guatemala 12 – Panamá 4.
Guatemala circula mejor el balón y llega con más frecuencia al área, pero Panamá aprovecha mejor sus intentos de centros y mantiene efectividad en los remates.
Defensa y duelos
- Faltas: Guatemala 6 – Panamá 5.
- Entradas ganadas: Guatemala 4/16 (25%) – Panamá 4/7 (57%).
- Duelos ganados: Guatemala 28 – Panamá 26.
- Despejes: Guatemala 8 – Panamá 22.
- Intercepciones: Guatemala 5 – Panamá 4.
Panamá se muestra más sólido en defensa, con un número alto de despejes (22) y buena efectividad en los tackles (57%).
Porteros
- Atajadas: Guatemala 1 – Panamá 2.
- xGOT enfrentado: Guatemala 0.84 – Panamá 0.49.
- Goles evitados: Guatemala -1.16 – Panamá 0.49.
El guardameta panameño ha sido clave para mantener el cero, con dos intervenciones que sostienen al equipo.
Mejores jugadores de Panamá
Cecilio Waterman (Delantero)
- Calificación: 8.9
- Goles: 2 (máxima figura ofensiva del primer tiempo).
- Disparos: 4 en total, 3 a portería y 1 desviado.
- xG: 0.25 – xGOT: 0.84.
- Toques en el área rival: 3.
- Pases: 4/6 (67%), con 1/3 en el último tercio.
- Duelo aéreo: 2/3 ganado (67%).
- Despejes defensivos: 2.
Waterman ha sido el hombre más peligroso de Panamá, mostrando oportunismo y eficacia en el área. Su doblete lo convierte en la gran figura del primer tiempo.
Fidel Escobar (Defensa)
- Calificación: 7.7
- Toques: 38.
- Pases: 18/25 (72%), con 7/12 en largo (58%).
- Duelos: 5 ganados (100% en duelos terrestres y aéreos).
- Entradas: 1/1 exitosas.
- Intercepciones: 2.
- Despejes: 6.
Escobar ha sido el bastión defensivo de Panamá, imponiéndose en todos los duelos y mostrando seguridad en los despejes. Su actuación ha dado estabilidad a la zaga canalera.
El primer tiempo deja un panorama claro: Guatemala domina la posesión y genera más ocasiones, pero Panamá ha sido más efectivo en defensa y en los remates, con Waterman como figura ofensiva y Escobar como líder defensivo.
La segunda parte promete un pulso táctico decisivo: Guatemala buscará transformar su control en goles, mientras Panamá confía en la contundencia de Waterman y la solidez de Escobar para inclinar la balanza.
Fuente: Flashscore