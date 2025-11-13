Guatemala vs Panamá | Estadísticas del primer tiempo donde la sele gana en el Trébol

Panamá/Radiografía del primer tiempo: Guatemala vs Panamá.

El marcador se mantiene 0-2 al descanso, Panamá derrota a Guatemala, pero las estadísticas reflejan un duelo intenso y con matices claros en la propuesta de cada selección.

Control del juego

Posesión de balón: Guatemala domina con 62% , mientras Panamá se queda en 38% .

Guatemala domina con , mientras Panamá se queda en . Expected Goals (xG): Guatemala 0.49 – Panamá 0.31.

Guatemala 0.49 – Panamá 0.31. Total de disparos: Guatemala 8 – Panamá 6.

Guatemala 8 – Panamá 6. Tiros a portería: Guatemala 2 – Panamá 3.

Guatemala 2 – Panamá 3. Grandes ocasiones: Guatemala 2 – Panamá 0.

Guatemala 2 – Panamá 0. Córners: Guatemala 5 – Panamá 0.

La estadística muestra que Guatemala controla el ritmo y genera más volumen ofensivo, pero Panamá ha sido más preciso en los tiros a portería.

Construcción y ataque

Pases: Guatemala 189/233 (81%) – Panamá 111/149 (74%).

Guatemala 189/233 (81%) – Panamá 111/149 (74%). Pases en el último tercio: Guatemala 34/60 (57%) – Panamá 23/45 (51%).

Guatemala 34/60 (57%) – Panamá 23/45 (51%). Centros: Guatemala 2/12 (17%) – Panamá 1/2 (50%).

Guatemala 2/12 (17%) – Panamá 1/2 (50%). Toques en el área rival: Guatemala 12 – Panamá 4.

Guatemala circula mejor el balón y llega con más frecuencia al área, pero Panamá aprovecha mejor sus intentos de centros y mantiene efectividad en los remates.

Defensa y duelos

Faltas: Guatemala 6 – Panamá 5.

Guatemala 6 – Panamá 5. Entradas ganadas: Guatemala 4/16 (25%) – Panamá 4/7 (57%).

Guatemala 4/16 (25%) – Panamá 4/7 (57%). Duelos ganados: Guatemala 28 – Panamá 26.

Guatemala 28 – Panamá 26. Despejes: Guatemala 8 – Panamá 22.

Guatemala 8 – Panamá 22. Intercepciones: Guatemala 5 – Panamá 4.

Panamá se muestra más sólido en defensa, con un número alto de despejes (22) y buena efectividad en los tackles (57%).

Porteros

Atajadas: Guatemala 1 – Panamá 2.

Guatemala 1 – Panamá 2. xGOT enfrentado: Guatemala 0.84 – Panamá 0.49.

Guatemala 0.84 – Panamá 0.49. Goles evitados: Guatemala -1.16 – Panamá 0.49.

El guardameta panameño ha sido clave para mantener el cero, con dos intervenciones que sostienen al equipo.

Mejores jugadores de Panamá

Calificación: 8.9

8.9 Goles: 2 (máxima figura ofensiva del primer tiempo).

2 (máxima figura ofensiva del primer tiempo). Disparos: 4 en total, 3 a portería y 1 desviado.

4 en total, 3 a portería y 1 desviado. xG: 0.25 – xGOT: 0.84.

0.25 – 0.84. Toques en el área rival: 3.

3. Pases: 4/6 (67%), con 1/3 en el último tercio.

4/6 (67%), con 1/3 en el último tercio. Duelo aéreo: 2/3 ganado (67%).

2/3 ganado (67%). Despejes defensivos: 2.

Waterman ha sido el hombre más peligroso de Panamá, mostrando oportunismo y eficacia en el área. Su doblete lo convierte en la gran figura del primer tiempo.

Calificación: 7.7

7.7 Toques: 38.

38. Pases: 18/25 (72%), con 7/12 en largo (58%).

18/25 (72%), con 7/12 en largo (58%). Duelos: 5 ganados (100% en duelos terrestres y aéreos).

5 ganados (100% en duelos terrestres y aéreos). Entradas: 1/1 exitosas.

1/1 exitosas. Intercepciones: 2.

2. Despejes: 6.

Escobar ha sido el bastión defensivo de Panamá, imponiéndose en todos los duelos y mostrando seguridad en los despejes. Su actuación ha dado estabilidad a la zaga canalera.

El primer tiempo deja un panorama claro: Guatemala domina la posesión y genera más ocasiones, pero Panamá ha sido más efectivo en defensa y en los remates, con Waterman como figura ofensiva y Escobar como líder defensivo.

La segunda parte promete un pulso táctico decisivo: Guatemala buscará transformar su control en goles, mientras Panamá confía en la contundencia de Waterman y la solidez de Escobar para inclinar la balanza.

Fuente: Flashscore