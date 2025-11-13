Guatemala vs Panamá | Estadísticas del primer tiempo donde la sele gana en el Trébol

El marcador se mantiene 0-2 al descanso, Panamá derrota a Guatemala, pero las estadísticas reflejan un duelo intenso y con matices claros en la propuesta de cada selección.

Control del juego

  • Posesión de balón: Guatemala domina con 62%, mientras Panamá se queda en 38%.
  • Expected Goals (xG): Guatemala 0.49 – Panamá 0.31.
  • Total de disparos: Guatemala 8 – Panamá 6.
  • Tiros a portería: Guatemala 2 – Panamá 3.
  • Grandes ocasiones: Guatemala 2 – Panamá 0.
  • Córners: Guatemala 5 – Panamá 0.

La estadística muestra que Guatemala controla el ritmo y genera más volumen ofensivo, pero Panamá ha sido más preciso en los tiros a portería.

Construcción y ataque

  • Pases: Guatemala 189/233 (81%) – Panamá 111/149 (74%).
  • Pases en el último tercio: Guatemala 34/60 (57%) – Panamá 23/45 (51%).
  • Centros: Guatemala 2/12 (17%) – Panamá 1/2 (50%).
  • Toques en el área rival: Guatemala 12 – Panamá 4.

Guatemala circula mejor el balón y llega con más frecuencia al área, pero Panamá aprovecha mejor sus intentos de centros y mantiene efectividad en los remates.

Defensa y duelos

  • Faltas: Guatemala 6 – Panamá 5.
  • Entradas ganadas: Guatemala 4/16 (25%) – Panamá 4/7 (57%).
  • Duelos ganados: Guatemala 28 – Panamá 26.
  • Despejes: Guatemala 8 – Panamá 22.
  • Intercepciones: Guatemala 5 – Panamá 4.

Panamá se muestra más sólido en defensa, con un número alto de despejes (22) y buena efectividad en los tackles (57%).

Porteros

  • Atajadas: Guatemala 1 – Panamá 2.
  • xGOT enfrentado: Guatemala 0.84 – Panamá 0.49.
  • Goles evitados: Guatemala -1.16 – Panamá 0.49.

El guardameta panameño ha sido clave para mantener el cero, con dos intervenciones que sostienen al equipo.

Mejores jugadores de Panamá

Cecilio Waterman (Delantero)

  • Calificación: 8.9
  • Goles: 2 (máxima figura ofensiva del primer tiempo).
  • Disparos: 4 en total, 3 a portería y 1 desviado.
  • xG: 0.25 – xGOT: 0.84.
  • Toques en el área rival: 3.
  • Pases: 4/6 (67%), con 1/3 en el último tercio.
  • Duelo aéreo: 2/3 ganado (67%).
  • Despejes defensivos: 2.

Waterman ha sido el hombre más peligroso de Panamá, mostrando oportunismo y eficacia en el área. Su doblete lo convierte en la gran figura del primer tiempo.

Fidel Escobar (Defensa)

  • Calificación: 7.7
  • Toques: 38.
  • Pases: 18/25 (72%), con 7/12 en largo (58%).
  • Duelos: 5 ganados (100% en duelos terrestres y aéreos).
  • Entradas: 1/1 exitosas.
  • Intercepciones: 2.
  • Despejes: 6.

Escobar ha sido el bastión defensivo de Panamá, imponiéndose en todos los duelos y mostrando seguridad en los despejes. Su actuación ha dado estabilidad a la zaga canalera.

El primer tiempo deja un panorama claro: Guatemala domina la posesión y genera más ocasiones, pero Panamá ha sido más efectivo en defensa y en los remates, con Waterman como figura ofensiva y Escobar como líder defensivo.

La segunda parte promete un pulso táctico decisivo: Guatemala buscará transformar su control en goles, mientras Panamá confía en la contundencia de Waterman y la solidez de Escobar para inclinar la balanza.

Fuente: Flashscore

