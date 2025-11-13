Guatemala vs Panamá | Así está la posesión del esférico en este momento

Panamá/Al cumplirse 25 minutos del primer tiempo, el duelo entre Guatemala y Panamá se mantiene empatado 0-0, pero con una clara diferencia en el manejo del balón: Guatemala domina la posesión con un 63%, mientras que Panamá apenas alcanza el 37%.

Este control refleja la intención chapina de imponer su ritmo desde el mediocampo, buscando desgastar a los canaleros y generar espacios en la última línea. Panamá, por su parte, apuesta por un juego más directo y transiciones rápidas, aunque hasta ahora no logra romper el cerrojo defensivo rival.

La posesión no siempre se traduce en goles, pero sí en sensaciones: Guatemala luce más cómodo, con paciencia para mover la pelota y construir desde atrás, mientras Panamá resiste y espera el momento oportuno para sorprender. El marcador aún no se mueve, pero el desarrollo deja entrever un pulso táctico intenso.

Tabla de posiciones – Grupo A

La importancia de este partido se entiende mejor al mirar la tabla del Grupo A:

Surinam – 9 puntos, líder sólido con 8 goles a favor y 3 en contra (+5). Panamá – 7 puntos, invicto pero con apenas una victoria y cuatro empates (3:2 en goles). Guatemala – 6 puntos, con un registro equilibrado (3:3 en goles) y necesidad de sumar para no quedar rezagado. El Salvador – 3 puntos, prácticamente sin opciones tras cuatro derrotas en cinco partidos.

El empate parcial entre Guatemala y Panamá mantiene a ambos en zona de tensión: los canaleros buscan consolidarse como escoltas de Surinam, mientras que Guatemala necesita un triunfo para superar a Panamá y colocarse en la segunda plaza.

Tabla del repechaje

El panorama se complica aún más si se observa la tabla del repechaje, donde dos selecciones podrán conseguir boleto adicional:

Jamaica – 10 puntos, con un diferencial de +8 (11:3), firme candidato. Costa Rica – 6 puntos, con 8 goles a favor y 5 en contra (+3). Panamá – 6 puntos, con un registro defensivo sólido (3:2), pero aún sin margen de error.

Aquí, Panamá aparece en la pelea directa por un cupo de repechaje, lo que aumenta la presión sobre su desempeño en el Grupo A. Cada empate prolonga la incertidumbre y obliga a buscar victorias para no depender de terceros.