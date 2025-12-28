Hombre asesina a puñaladas a nueve personas incluidos cinco niños en Surinam

Paramaribo, Surinam/La policía de Surinam arrestó este domingo al este de la capital Paramaribo a un hombre que asesinó a puñaladas a cuatro adultos y cinco niños, además de herir a otras dos personas.

"Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)", informó la policía local en un comunicado, sin detallar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

"Un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia a urgencias del Hospital Académico de Paramaribo, donde ambos fueron ingresados para recibir atención médica", agregó el texto.