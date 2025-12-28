Hospital de Aguadulce incorpora técnica Rezūm para tratar pacientes con hiperplasia prostática

Con esta incorporación, los pacientes diagnosticados con Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) en la provincia de Coclé ya no deberán trasladarse a otras regiones del país para acceder a este tratamiento especializado.

Aguadulce, Coclé/El procedimiento Rezūm, una técnica mínimamente invasiva que reduce de forma efectiva el volumen de la próstata, comenzó a realizarse en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Con esta incorporación, los pacientes diagnosticados con Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) en la provincia de Coclé ya no deberán trasladarse a otras regiones del país para acceder a este tratamiento especializado, lo que representa un avance significativo en la atención urológica en el interior del país.

Según se detalló, la unidad médica aplicó por primera vez esta técnica en cuatro pacientes, quienes fueron dados de alta al mediodía del día siguiente. La sonda urinaria fue retirada de forma ambulatoria y la evolución clínica fue satisfactoria, sin reportes de dolor ni de hematuria (sangre en la orina).

La doctora Lilia Córdoba, jefa del Servicio de Urología del hospital, explicó que para el año 2026 se proyecta ampliar el acceso a este procedimiento, con el objetivo de beneficiar a un mayor número de pacientes mediante una opción terapéutica segura, eficaz y de tecnología avanzada.

El procedimiento Rezūm es rápido y consiste en la vaporización del tejido prostático agrandado, mediante la inyección controlada de vapor de agua, lo que permite reducir el tamaño de la glándula y aliviar los síntomas urinarios asociados a la hiperplasia prostática.

Además, esta técnica puede realizarse de forma ambulatoria, especialmente en pacientes con próstata de menor volumen, sin riesgo de cáncer, así como en personas con enfermedades renales, cardiopatías o que reciben tratamiento anticoagulante, ampliando el perfil de quienes pueden beneficiarse del procedimiento.