Guatemala vs Panamá| José Fajardo y Cecilio Waterman: Los goleadores de la 'Sele' en El Trébol hablan luego de la victoria

Sintoniza el partido Panamá vs El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/Cecilio Waterman y José Fajardo, autores de los tres goles de la Selección de Panamá en la victoria sobre Guatemala. Dieron declaraciones a TVMAX Deportes tras finalizar ese encuentro que formó parte de la quinta jornada en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

"Hay que darle la gracia a Dios por la victoria. El partido lo teníamos controlado, se nos complicó, nos empataron", reconoció Fajardo. "Los que entraron lo hicieron muy bien y pudimos llevar esos tres puntos a la casa", agregó

Waterman, quien marcó dos de los goles panameños, señaló que esta vez corrió con la fortuna de estar efectivo frente a la portería guatemalteca con lo que contribuyó a la victoria.

"Es que a veces se dan las cosas... la otra vez pegué en el palo y no entró, y ahora capaz entran", expresó. "Los partidos se ganan con goles, la verdad que tenemos que tener esa continuidad que tuvimos hoy".

La selección panameña se llevó el triunfo por marcador de 3 goles a 2, con los tantos de Waterman y Fajardo, con lo que salen del Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala con tres puntos que avivan sus esperanzas de buscar el liderato del Grupo A de esta fase para obtener el pase directo a la cita mundialista del próximo año.

Panamá jugará su último partido de esta fase contra El Salvador el martes 18 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá a partir de las 8:00 p.m.

Posiciones

Con su victoria sobre El Salvador, de 4 goles por 0, Surinam lidera el Grupo A con nueve puntos. Esas son las mismas unidades que tiene Panamá, pero es primero porque tiene diferencia de goles de +5 que es superior a la panameña que es de +2.

Guatemala y El Salvador cierran la tabla con cinco y tres puntos, respectivamente.