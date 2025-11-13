Guatemala vs Panamá | Así marcó Cecilio Waterman a los 'chapines'

Panamá/El Estadio El Trébol fue testigo de un momento clave en el duelo entre Guatemala y Panamá. Al minuto 30 de la primera parte, el delantero panameño Cecilio Waterman aprovechó un error defensivo de la zaga chapina para marcar el primer gol del encuentro.

La jugada nació de un balón mal despejado que quedó servido en el área como un auténtico regalo. Waterman, siempre atento y con olfato de goleador, no dudó: de derecha, envió la pelota al fondo de las redes, desatando la celebración de los canaleros y poniendo presión sobre el equipo local.

Perfil del goleador

Nombre: Cecilio Waterman

Cecilio Waterman Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1991 (34 años)

13 de abril de 1991 (34 años) Estatura: 1,80 m

1,80 m Club actual: Coquimbo Unido (Chile)

Waterman es un delantero con amplia experiencia internacional. Su carrera lo ha llevado por Panamá, Uruguay, México, Perú y Chile, acumulando un recorrido que le ha permitido adaptarse a distintos estilos de juego y consolidarse como un atacante versátil.

Historial de fichajes

El camino de Waterman refleja su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente:

2025: De Alianza Lima (Perú) a Coquimbo Unido (Chile).

De Alianza Lima (Perú) a Coquimbo Unido (Chile). 2024: De Cobresal (Chile) a Alianza Lima (Perú).

De Cobresal (Chile) a Alianza Lima (Perú). 2023: De U. Concepción (Chile) a Cobresal (Chile).

De U. Concepción (Chile) a Cobresal (Chile). 2022: Regresó de cesión en Cobresal a U. Concepción.

Regresó de cesión en Cobresal a U. Concepción. 2021: Regresó de cesión en Everton a U. Concepción.

Regresó de cesión en Everton a U. Concepción. 2021: Cedido de U. Concepción a Everton (Chile).

Cedido de U. Concepción a Everton (Chile). 2020: De Plaza Colonia (Uruguay) a U. Concepción (Chile).

De Plaza Colonia (Uruguay) a U. Concepción (Chile). 2019: De Defensor SC (Uruguay) a Plaza Colonia (Uruguay).

De Defensor SC (Uruguay) a Plaza Colonia (Uruguay). 2017: De CA Fénix (Uruguay) a Defensor SC (Uruguay).

De CA Fénix (Uruguay) a Defensor SC (Uruguay). 2016: Cesión en Venados FC (México), regresando luego a CA Fénix.

Cesión en Venados FC (México), regresando luego a CA Fénix. 2011: De San Miguelito (Panamá) a CA Fénix (Uruguay).

Este historial muestra un jugador que ha sabido abrirse camino en distintas ligas, con valores de mercado que llegaron a superar los 800 mil € en su etapa más alta.

Un gol con peso en la eliminatoria

El tanto de Waterman no solo significó la ventaja parcial para Panamá, sino que también refuerza la importancia del delantero en el esquema canalero. Su experiencia y capacidad para aparecer en momentos clave lo convierten en una pieza fundamental en la lucha por la clasificación.

En un partido cerrado, donde Guatemala dominaba la posesión, el gol de Waterman fue un recordatorio de que la eficacia pesa más que las estadísticas. Panamá encontró en su delantero de 34 años la llave para abrir un duelo que puede definir posiciones en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf.