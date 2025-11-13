Guatemala vs Panamá | José Fajardo anotó y pone arriba a los canaleros, eliminatoria Concacaf

Panamá/El duelo entre Guatemala y Panamá sigue al rojo vivo en el Estadio El Trébol, y al minuto 78’ llegó un golpe de autoridad de los canaleros.

El recién ingresado José Fajardo, que había entrado como parte de los primeros cambios de Thomas Christiansen, se convirtió en protagonista al marcar el gol del desempate y poner el marcador parcial en Guatemala 2-3 Panamá.

Contexto del partido

Cecilio Waterman fue la gran figura del primer tiempo, con dos goles que abrieron el camino para Panamá.

Guatemala reaccionó en la segunda parte, aprovechando su dominio de la posesión y la presión ofensiva para igualar el marcador.

Los ajustes de Christiansen, con el ingreso de Fajardo y José Luis Rodríguez, buscaban refrescar el ataque y equilibrar el mediocampo.

La apuesta del técnico dio frutos: Fajardo apareció en el área rival con instinto de goleador y definió con precisión, devolviendo la ventaja a Panamá en un momento clave.

Significado del gol

El tanto de Fajardo no solo rompe el empate, sino que también cambia el pulso emocional del partido:

Panamá recupera confianza y se acerca a un triunfo vital en el Grupo A .

Guatemala, pese a su insistencia y control del balón, se ve obligado a arriesgar en los minutos finales.

, pese a su insistencia y control del balón, se ve obligado a arriesgar en los minutos finales. El gol confirma la eficacia panameña, que ha sabido golpear en los momentos justos pese a tener menos posesión.

Nota en desarrollo

El partido todavía no ha terminado al momento de redactar esta nota, pero el gol de José Fajardo marca un punto de inflexión. Panamá se acerca a un triunfo que puede ser determinante en la clasificación, mientras Guatemala lucha por evitar que la historia se escriba en su contra.