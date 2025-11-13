Resultado | Surinam derrotó a El Salvador por goleada y lo deja fuera de toda opción

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El Estadio Dr. Ir. Franklin Essed fue testigo de una noche histórica para la selección de Surinam, que se impuso con autoridad 4-0 sobre El Salvador en la segunda fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los caribeños desplegaron un fútbol ofensivo y contundente, aprovechando cada espacio para castigar a una defensa salvadoreña que nunca encontró respuestas. La velocidad por las bandas y la precisión en el último toque marcaron la diferencia en un duelo que rápidamente se inclinó hacia el conjunto local.

Los goles fueron anotados por Tjarron Chery al minuto 44, Richonell Margaret al minuto 74 y 76 finalmente Dhoraso Klas al minuto 83’.

Surinam, líder absoluto

Con este triunfo, Surinam alcanza los 9 puntos y se coloca como líder del Grupo A, dando un paso firme hacia el sueño mundialista. La solidez mostrada en casa y la efectividad de sus atacantes confirman el buen momento del equipo, que se perfila como candidato fuerte en esta fase final.

Falta que se de el otro resultado del partido entre Guatemala (5 pts) y Panamá (6 pts) para definir todo en la última fecha de la eliminatoria Concacaf el próximo martes 18 de noviembre.

El Salvador, sin opciones

Por su parte, El Salvador quedó sin posibilidades de avanzar tras quedarse con apenas 3 unidades. El equipo dirigido por David Dóniga no logró imponer su estilo y terminó superado en todas las facetas del juego, despidiéndose de la ilusión de clasificar al Mundial.

Así queda la tabla de posiciones en el Grupo A de manera parcial a falta del partido entre Guatemala y Panamá