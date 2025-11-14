Eliminatoria Concacaf | Luis Fernando Tena prometió hacer un gran partido ante Surinam

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La derrota de Guatemala por 2-3 ante la selección de Panamá en el Estadio El Trébol dejó a los chapines oficialmente eliminados de la carrera hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero no apagó la postura competitiva de su entrenador, el mexicano Luis Fernando Tena.

Guatemala vs Panamá: La 'Sele' marchita El Trébol con un triunfo valioso en las eliminatorias mundialistas

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico dejó un mensaje claro de cara al próximo duelo del martes 18 de noviembre ante Surinam, un partido que podría tener influencia directa en la clasificación panameña.

Tena, visiblemente golpeado por la eliminación pero firme en su postura profesional, aseguró que su equipo mantendrá la seriedad y la competitividad hasta el final:

“Vamos a hacer un gran partido el martes y no tengo duda. Siempre hay que jugar a ganar y hay que crecer individual y colectivamente.”

Sus palabras llegan en un contexto de especulación alrededor del Grupo A, donde Panamá, tras su triunfo en Ciudad de Guatemala, mantiene vivas sus opciones de clasificación directa al Mundial. Los dirigidos por Thomas Christiansen podrían sellar su boleto si derrotan a El Salvador por cualquier marcador, siempre y cuando Guatemala empate o le gane a Surinam.

El panorama del grupo mantiene a Panamá y Surinam igualados con 9 puntos, aunque la diferencia de goles beneficia a los surinameses con +5, mientras que los panameños cuentan con +2. Ese detalle numérico ha encendido el debate y generado dudas entre los aficionados sobre cuál será la actitud de Guatemala frente a Surinam, tomando en cuenta que el conjunto chapín ya no tiene opciones de avanzar.

Sin embargo, las declaraciones de Luis Fernando Tena parecen desmontar cualquier sospecha, enfatizando que su selección competirá con profesionalismo y dignidad deportiva. El entrenador subrayó la importancia del crecimiento interno del grupo y dejó claro que no regalarán nada en su último partido de la eliminatoria.

Para Panamá, el mensaje del entrenador mexicano cae como una señal de tranquilidad dentro de la tensión que vive el grupo. Los canaleros saben que dependen de sí mismos, pero también reconocen que cualquier tropiezo de Surinam frente a Guatemala sería un impulso decisivo en esta recta final.

El martes promete ser una jornada cargada de emociones, combinaciones matemáticas y expectativas, con el sueño mundialista más cerca que nunca para Panamá y el orgullo deportivo en juego para Guatemala.

