Selección de Panamá | Conoce cómo será el repechaje para clasificar al Mundial 2026

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/Al momento de redactar esta nota, la tabla del repechaje en Concacaf está de la siguiente manera: La selección de Jamaica primero y la de Panamá segundo, estararían en el repechaje.

Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) los detalles cruciales y el reglamento que regirán la fase de repechaje intercontinental para asegurar las últimas plazas en el Mundial de 2026 son las siguientes:

Esta fase decisiva se disputará durante la doble jornada de marzo, específicamente entre el 23 y el 31 de ese mes. Seis equipos tendrán el reto de disputar las dos últimas plazas disponibles para la cita mundialista que se iniciará en junio del mismo año.

Los Clasificados y Criterios de Desempate

De acuerdo con las normas establecidas, los tres líderes de cada grupo de clasificación obtendrán su pase directo al Mundial. Las selecciones que ingresarán al repechaje serán las correspondientes a los dos mejores segundos entre los tres grupos de la clasificación.

El reglamento también establece los criterios estrictos para resolver empates en puntos. El primer factor a considerar es la diferencia de gol. Si persiste la igualdad, se favorecerá al equipo que haya convertido más tantos. Finalmente, como último recurso para definir posiciones, se tendrá en cuenta el Fair Play, evaluado por la cantidad de tarjetas amarillas acumuladas.

La Estructura del Repechaje y los Participantes

Seis confederaciones enviarán a sus representantes a esta eliminatoria final. Los seis equipos participantes provendrán de: Concacaf (dos selecciones), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, una selección), la Confederación Africana de Fútbol (CAF, una selección), la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, una selección) y la Confederación Oceánica de Fútbol (OFC, una selección).

El formato de competición favorecerá a los equipos mejor posicionados en el Ranking Mundial de Selecciones. Los dos mejores ubicados pasarán directamente a las dos finales, mientras que los cuatro peores ubicados iniciarán su camino desde las semifinales. Únicamente los ganadores de estos partidos definitorios conseguirán el tan anhelado cupo en el Mundial.

