Selección de Panamá | ¿Qué canaleros tuvieron puntos altos y bajos en el triunfo sobre Guatemala?

Panamá/La Selección de Panamá consiguió un triunfo vital por 2-3 sobre Guatemala en el Estadio El Trébol, una victoria que mantiene vivas las aspiraciones de los dirigidos por Thomas Christiansen de clasificar de forma directa al Mundial 2026.

Tras el compromiso, la plataforma estadística Flashscore publicó las evaluaciones individuales de cada jugador panameño, destacando rendimientos claves en un partido de alta exigencia.

A continuación, presentamos un análisis segmentado entre los mejor evaluados, quienes lograron incidencia directa o sostuvieron el funcionamiento del equipo, y los de nota más baja, siempre tomando en consideración los minutos disputados, ya que un jugador con pocos minutos no puede ser valorado en igualdad de condiciones que uno que jugó casi todo el encuentro.

Los Mejor Evaluados

El delantero firmó una de sus mejores actuaciones con la Selección. Marcó dos goles, registró 4 remates, 3 al arco, y acumuló un alto impacto ofensivo con 4 toques en el área rival. Su xG (Goles Esperados) fue de 0.25, mientras que su xGOT (Goles Esperados según remates al arco) ascendió a 0.84, reflejando su efectividad en la definición. Fue el jugador más determinante del partido.

A pesar de jugar poco más de 25 minutos, Fajardo entró con un impacto inmediato: anotó un gol, ganó 4 duelos aéreos, y tuvo una precisión del 88% en pases. Su registro defensivo también fue alto para un delantero, con 4 despejes. Con un xG de 0.08, hizo valer al máximo su oportunidad.

Partido muy completo del zaguero central, destacando en su faceta defensiva con 13 despejes, 3 intercepciones, 9 duelos disputados y 4 ganados por tierra. Además, mostró calidad saliendo con el balón, completando el 50% de sus pases largos. Sólido de principio a fin.

Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy – Notas alrededor de 7.0 (minutos altos)

Ambos mediocampistas tuvieron un rol clave en sostener el ritmo del partido.

Godoy (7.0) completó el 96% de sus pases , ganó 6 duelos , realizó 4 despejes y sumó presencia ofensiva con un remate claro en el área.

completó el , ganó , realizó y sumó presencia ofensiva con un remate claro en el área. Carrasquilla (6.4 pero 83 minutos) generó juego en campo rival con 5 pases precisos en el último tercio y 52 toques en general, aunque su precisión (64%) y dos remates desviados afectaron su nota final.

El defensor aportó una asistencia, ganó 4 duelos, completó 1 regate, y realizó 9 despejes, consolidándose como uno de los más regulares en toda la zaga panameña.

El guardameta realizó 5 atajadas, evitando 0.56 goles según la métrica de “goles prevenidos”. Fue clave en momentos críticos, pese a recibir dos anotaciones.

Evaluaciones Más Bajas (Tomando en cuenta minutos jugados)

El volante tuvo un partido irregular: aunque ganó 2 entradas, realizó 12 duelos y logró 2 intercepciones, su precisión de pase fue del 67% y quedó corto en influencia ofensiva.

Entró para aportar dinámica, pero perdió duelos (solo ganó 2 de 6), no logró completar regates y su precisión de pase (57%) fue baja para su posición.

Aunque jugó más de una hora, no logró remates al arco, perdió la mayoría de duelos terrestres y registró poca incidencia ofensiva.

Su nota baja responde principalmente a su reducido tiempo en cancha: disputó apenas 11 minutos, ganó un solo duelo y cometió un fuera de juego. Sin embargo, tuvo 83% de acierto en pases.

Edward Cedeño – Sin calificación ponderable (7 minutos)

Entró muy tarde y no influyó en el ritmo del partido. Apenas registró 4 toques, perdió ambos duelos que disputó y cometió una falta.

El triunfo en El Trébol dejó actuaciones destacadas que sostienen la ilusión panameña rumbo al Mundial 2026, con Waterman y Fajardo como los héroes de la jornada y una defensa que respondió en momentos claves. La evaluación de Flashscore refleja que Panamá mantuvo un nivel competitivo alto, aunque todavía hay aspectos por pulir en la mitad de la cancha y en las transiciones defensivas.

Panamá cumplió en un escenario siempre complicado y sigue dependiendo de sí misma para lograr la clasificación directa.