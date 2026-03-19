Minsa impulsa consultas virtuales con más de 160 mil atenciones

Desde 2025, el CDC incorporó la telemedicina mediante videollamadas, lo que ha facilitado el seguimiento de pacientes desde sus hogares, reduciendo costos y tiempo de traslado.

Ciudad de Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó un recorrido por el Centro de Contacto (CDC), una plataforma que desde 2021 ofrece atención médica a través de teleconsultas, permitiendo a los pacientes recibir asistencia sin necesidad de acudir a un centro de salud.

Este sistema brinda servicios en medicina general, medicina familiar y salud mental, y actualmente también atiende a personas con enfermedades crónicas. Desde 2025, el CDC incorporó la telemedicina mediante videollamadas, lo que ha facilitado el seguimiento de pacientes desde sus hogares, reduciendo costos y tiempo de traslado.

El centro cuenta con 13 médicos, quienes atienden entre 20 y 24 pacientes diarios cada uno. Desde su puesta en marcha, el CDC ha superado las 160 mil atenciones, consolidándose como una alternativa clave dentro del sistema sanitario.

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Durante la visita, Boyd Galindo verificó el funcionamiento del servicio, destacando la importancia de la atención remota para pacientes con condiciones como diabetes e hipertensión.

“Los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, son atendidos en el Centro de Contacto, lo que nos permite brindar la atención por video llamada y dar el seguimiento de la enfermedad”, expresó el titular de Salud.

Por su parte, Romualdo Navarro, de la Dirección de Provisión de Servicios del Ministerio de Salud, explicó que la estrategia busca fortalecer tanto las consultas telefónicas como las videollamadas, con el fin de mejorar el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Navarro detalló que el sistema también cuenta con 25 maletines de telemedicina, distribuidos en igual número de instalaciones de salud en siete regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana, Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé.

Los usuarios pueden acceder a estos servicios a través de la plataforma RAISA, que permite gestionar citas de forma inmediata.