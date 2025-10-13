Panamá vs Surinam: autoridades anuncian operativo de seguridad para el duelo eliminatorio en el Rommel Fernández Gutiérrez

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En conferencia de prensa celebrada en el auditorio del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, las autoridades panameñas presentaron el plan de seguridad y tránsito para el encuentro entre Panamá y Surinam, correspondiente a las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, programado para este martes 14 de octubre.

El Subdirector General de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, junto al Comisionado de Tránsito, Eduardo Huertas, ofrecieron los detalles del operativo, que busca garantizar la seguridad y el orden durante el evento deportivo, que ya cuenta con entradas agotadas (sold out).

Las puertas del estadio se abrirán desde las 4:00 p.m., y se hace un llamado a los fanáticos a asistir con anticipación, con cédula y boleto en mano, para evitar aglomeraciones en los accesos. Asimismo, las autoridades reiteraron la prohibición de ingresar con objetos peligrosos, como armas de cualquier tipo, paraguas, palos, varillas, artículos metálicos o de vidrio, entre otros elementos que puedan representar un riesgo para los asistentes.

Durante el encuentro, estará presente un juez de paz, tal como se implementó en el pasado compromiso ante Guatemala, con el fin de atender cualquier incidente de manera inmediata.

Por parte de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, se anunció un amplio operativo en las zonas adyacentes al estadio, especialmente en las horas de la tarde y noche, para facilitar la movilidad y mantener el flujo vehicular. Se recomienda el uso de transporte público o masivo para acceder al recinto deportivo.

Las autoridades recordaron que este compromiso entre la Selección de Panamá y Surinam se disputará ante un estadio repleto de fanáticos, por lo que se espera una gran fiesta deportiva bajo un ambiente seguro y familiar.

El llamado final fue claro: llegar temprano, acatar las normas y disfrutar del espectáculo, respaldando con orden y entusiasmo a la Selección Nacional de Panamá en una nueva cita rumbo al sueño mundialista.

