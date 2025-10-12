Panamá vs Surinam| La 'Sele' se enfoca en su próximo desafío de las eliminatorias mundialistas

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Selección Mayor de Panamá inició su preparación con miras a su segundo partido de esta ventana del mes de octubre cuando este martes 14 de octubre reciba en casa a su similar de Surinam, en un encuentro por el liderato del grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

Se espera lleno completo este martes en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez para un duelo que definirá quién será el nuevo líder del grupo, dado que ambos equipos llegan a la cita igualados en la cima con cinco puntos.

Después de su histórica victoria anoche como visitante en el Estadio Cuscatlán sobre El Salvador, la escuadra panameña llegó a su hotel cenó, recogió maletas y viajó en la madrugada del sábado en un vuelo chárter para regresar lo más rápido posible a la Ciudad de Panamá.

Ya en suelo patrio, el equipo descansó y se levantó, satisfecho por los tres puntos obtenidos ante El Salvador, pero consciente que ya toca pasar la página y concentrarse en su siguiente desafío ante la nada fácil escuadra surinamesa.

Este sábado 11 de octubre, como suele ocurrir luego de un partido, el entrenador Thomas Christiansen dividió el equipo en dos grupos con los titulares permaneciendo en el hotel de concentración con los fisioterapeutas y médicos realizando ejercicios de recuperación, mientras que los jugadores que vieron pocos minutos o no jugaron ante la escuadra salvadoreña, entrenaron bajo la mirada del cuerpo técnico en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz.

En el entrenamiento, Christiansen y su grupo de trabajo lideraron una exigente sesión con un total de 12 jugadores, que arrancó a eso de las 4:00 p.m. y se extendió hasta las 5:30 p.m., sin la presencia de los medios de comunicación.

Los jugadores que asistieron al entrenamiento de cancha fueron: César Samudio, Luis Mejía, César Blackman, Edward Cedeño, Azarías Londoño, Tomás Rodríguez, Aníbal Godoy, José Murillo, Cecilio Waterman, Omar Browne, Ismael Díaz y Jorge Gutiérrez.

Fue una práctica que contó con ejercicios de pases en espacios reducidos, cerrando con movimientos de transición y retrocesos rápidos de ataque a defensa, para concluir con jugadas de definición.

El resto de los jugadores que vieron acción en San Salvador se quedaron en el hotel de concentración trabajando y realizando ejercicios de recuperación con el grupo de fisioterapeutas de la Federación.

Itinerario

Para el 12 de octubre, el equipo entrenará con el grupo completo, nuevamente en el CAR de Pandeportes, en horario de la tarde, desde las 4:00 p.m.

Antes de la práctica, que será abierto a los medios de comunicación, hablará un jugador, a las 3:30 p.m. en rueda de prensa, y luego habrá acceso para los primeros 15 minutos del entrenamiento, como suele suceder.

Panamá y Surinam se estarán enfrentando este martes 14 de octubre, desde las 8:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por la cuarta fecha del grupo A.

