Panamá vs Surinam| ¡Confirmado! Habrá casa llena en el Rommel Fernández para partido de eliminatorias mundialistas

Panamá/Los boletos disponibles para el partido entre las selecciones de Panamá y Surinam, correspondiente a la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, se han vendido. Esto lo confirmó la Federación Panameña de Fútbol a través de sus redes sociales.

"Tendremos casa llena este martes en el Rommel Fernández para nuestro partido vs Surinam... Gracias por creer, por apoyar y por llenar la casa una vez más", plasmó el ente federativo.

Por segunda vez consecutiva en esta fase de las eliminatorias, las localidades del estadio Rommel Fernández Gutiérrez se han vendido por completo. Lo mismo ocurrió el pasado 8 de septiembre para el partido que la selección panameña disputó ante Guatemala.

Panamá y Surinam llegan a este partido con saldo similar de una victoria y dos empates para cinco puntos por lo que se encuentran en los dos primeros lugares del Grupo A en la Ronda Final.

El coliseo

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez es el escenario principal del fútbol en Panamá. Fue inaugurado el 6 de febrero de 1970, bajo el nombre de Estadio Revolución, y tiene una capacidad estimada de 23 mil personas.

Remodelaciones recientes y mejoras

Recientemente se han llevado a cabo varias obras de mejora, destacando las siguientes:

Entre 2006‑2010 se realizó una remodelación importante: cambio de fachada, instalación de butacas en todo el estadio, pista de atletismo nueva, pantalla gigante, mejoras estructurales y renovación general para los Juegos Deportivos Centroamericanos de 2010 .

se realizó una remodelación importante: cambio de fachada, instalación de butacas en todo el estadio, pista de atletismo nueva, pantalla gigante, mejoras estructurales y renovación general para los . Más recientemente, entre finales de 2023 y medio de 2024 se hizo otra remodelación grande. Algunas de las mejoras incluyen: fachada renovada, mejor sistema de iluminación, nuevos camerinos para jugadores y árbitros, nueva pantalla más grande, renovación de pasillos, mejoramiento de quioscos, baños, pintura interior/exterior, cambio de superficie de césped a híbrida, instalación de más de 10,000 butacas numeradas, mejora del techo, entre otras.

se hizo otra remodelación grande. Algunas de las mejoras incluyen: fachada renovada, mejor sistema de iluminación, nuevos camerinos para jugadores y árbitros, nueva pantalla más grande, renovación de pasillos, mejoramiento de quioscos, baños, pintura interior/exterior, cambio de superficie de césped a híbrida, instalación de más de 10,000 butacas numeradas, mejora del techo, entre otras. También se inauguró un “palco azul” adaptado para personas con TEA (trastorno del espectro autista), con elementos especiales de iluminación, regulación sensorial, etc.

