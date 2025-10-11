Mundial Sub-20 Chile 2025 resultados| Argentina y Colombia se anotan en las semifinales

Chile/Con una actuación sólida, aunque sin avasallar ni desplegar un juego brillante, Argentina dio un paso firme hacia su séptima estrella en un Mundial Sub-20 al imponerse 2-0 a México este sábado en Santiago, en los cuartos de final de Chile 2025.

La apertura del marcador llegó temprano, a los 9 minutos, obra del delantero Maher Carrizo, que definió con precisión al aprovechar un rebote del golero Emmanuel Ochoa.

El 2-0 apareció a los 56' en una corrida por el centro del campo de Mateo Silvetti ante la pasividad de la pareja de centrales aztecas.

Ahora la Argentina de Diego Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997, se medirá con Colombia, el miércoles en Santiago, en busca del pase a la final del Mundial de Chile 2025.

Las acciones en el Estadio Nacional, al que acudieron 25.232 espectadores en una noche fría en Santiago, se inclinaron a favor de la Albiceleste, que hizo un poco más al imponerse con eficacia y precisión.

Con un planteamiento táctico impecable, controló al milímetro al habilidoso Gilberto Mora, la gran esperanza del balompié mexicano, mientras el Tri careció de amplitud y potencia ofensiva para generar peligro frente a la defensa sudamericana.

Villarreal brilla por Colombia

Colombia apostó por su estrella del Sudamericano Sub-20 y el delantero no defraudó. Neyser Villarreal apareció en los momentos clave y, con una tripleta, condujo a los cafeteros a vencer 3-2 a España este sábado en Talca, por los cuartos del Mundial Sub-20, asegurando el ansiado pase a semifinales.

Villarreal, de 20 años, jugador del bogotano Millonarios y seguido por varios clubes europeos, logró los goles a los minutos 38, 64 y 89.

Rayane Belaid (56') y Jan Virgili (59') marcaron los goles de La Roja, aprovechando un breve lapsus defensivo de Colombia que se prolongó apenas tres minutos, pero suficiente para que España diera vuelta al marcador.

Los europeos se habían puesto arriba en el marcador y parecía dominar el partido, pero Villarreal, que en breve se unirá al Cruzeiro de Belo Horizonte, le devolvió a Colombia la esperanza con dos goles haciendo gala de su velocidad y buen tino para definir.

La mala noticia para Colombia es que se quedará sin Villarreal para las semifinales tras ver una nueva tarjeta amarilla ante España, lo que completa su acumulación y le impedirá estar en el próximo partido del Mundial Sub-20.

