Selección de Panamá| Victoria canalera genera polémica en El Salvador

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La victoria obtenida por la Selección de Panamá ante su similar de El Salvador en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 ha dado de qué hablar, especialmente entre medios salvadoreños que criticaron el uso del VAR y el desempeño del cuerpo de árbitros durante el encuentro.

El Canal 4 de El Salvador desplegó en sus redes sociales un video donde presenta tres acciones específicas en donde considera hubo fallas arbitrales y del VAR. Esas son la jugada del gol anulado al salvadoreño Brayan Gil, la jugada que derivó en el tanto panameño marcado por José Fajardo y una supuesta mano en el área salvadoreña que el árbitro Drew Fischer no sancionó.

Los cinco fallos

Leidy Puente, periodista de elsalvador.com, escribió una nota en la que expone cinco situaciones que se dieron en el encuentro, realizado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, que se consideran polémicas.

Las situaciones presentadas en esa nota son las siguientes:

La falta cometida al panameño Édgar Yoel Bárcenas, en el minuto 26, que fue decretada como penal y anulada posteriormente tras la revisión del VAR.

El gol salvadoreño, marcado por Brayan Gil, que fue anulado debido a una falta cometida al panameño Cristian Martínez durante la jugada.

Una sospecha de fuera de juego durante la jugada del gol panameño.

Te puede interesar: Declaraciones de 'Bolillo' Gómez sobre el partido El Salvador vs Panamá

La supuesta mano en el área salvadoreña que no fue revisada por el VAR.

Faltas que, según los salvadoreños, no fueron sancionadas a la selección panameña.

Los panameños salieron airosos, por 1-0, un resultado que les deja con cinco puntos, al igual que Surinam, pero en el segundo lugar del Grupo A por cantidad de goles a favor. Además de que significó el fin de una racha de seis derrotas en el Estadio Cuscatlán en la historia de las eliminatorias mundialistas.

Por otra parte, el resultado relega a El Salvador al tercer puesto con tres puntos lo que compromete sus aspiraciones de clasificar al Mundial que se realizará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"El resultado complica las aspiraciones mundialistas de El Salvador y deja abiertas muchas interrogantes sobre el uso del VAR y el desempeño del cuerpo arbitral encabezado por el canadiense Drew Fischer", plasmó la periodista Leidy Puente en su nota titulada "Las 5 polémicas jugadas que marcaron la derrota de la Selecta en el Cuscatlán".

Lo próximo

Ambas selecciones volverán a jugar el martes 14 de octubre en la cuarta jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Panamá se enfrentará a Surinam en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 8:00 p.m. (hora panameña). Una hora después, El Salvador jugará contra Guatemala en el Estadio Cuscatlán.

Te puede interesar: Conferencia de prensa de Thomas Christiansen después de la victoria de Panamá ante El Salvador

Eliminatorias de Concacaf

Ya que Estados Unidos, México y Canadá están automáticamente clasificados como anfitriones del torneo, este torneo clasificatorio deja tres cupos directos adicionales y dos posibles vía repechaje para las otras selecciones de la región.

La ronda final, que se realiza desde septiembre, tiene los siguientes elementos:

12 selecciones clasificadas desde la segunda ronda.

clasificadas desde la segunda ronda. Se dividen en 3 grupos de 4 equipos .

. Se juega en formato todos contra todos a ida y vuelta (6 partidos por equipo).

Clasifican al Mundial 2026: