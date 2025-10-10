Las eliminatorias siguen con el partido Panamá vs Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El Salvador/El técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen, se dirigió a los medios que cubrieron el encuentro correspondiente a las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

A continuación algunos estractos de sus declaraciones:

Sobre el resultado

"Hay que ir paso a paso. Es cierto que hemos hecho un buen partido, un partido serio, un partido de eliminatorias que es complicado".

"La idea mía es que, desde el orden, se puede sacar la victoria. Creo que lo esencial es que los jugadores se lo creían y cumplieron".

"Al final, con 1-0 basta para tres puntos. El Salvador nos mete atrás para tratar de empatar, pero el equipo se mantuvo serio, firme y comprometido".

Sobre el rival

"El Salvador tiene un buen equipo, un buen proceso por delante y pinta bien".

Sensaciones

"Creo que en el fútbol, si no tienes la cabeza contigo en lo que haces no puedes conseguir los objetivos. Dije que el equipo superó lo de los partidos anteriores y lo demostró".

"La exigencia, en partidos como este, no es solo física, sino también mental. Tuvimos la lesión de José Córdoba, pero vi al equipo físicamente bien".

"En situaciones difíciles es cuando los jugadores se levantan y ellos lo han hecho en el momento justo".

"Volvemos a la vida. Estamos contentos. Ahora hay que seguir con los pies en el suelo. Hicimos algo histórico, no habíamos ganado antes en el Cuscatlán y eso es algo para estar contento y orgulloso".

Lo próximo

"Hay que intentar recopilar todo el partido, mejorar lo que no estuvo tan bien y seguir".

"Ahora tenemos tres finales importantes. Tenemos que ir con todo el próximo martes en el Rommel con esa misma intensidad y confianza. Sabemos que Surinam es complicado, hoy empató con Guatemala y sabemos que es un rival complicado y peligroso".

"El martes será ahora el partido más importante y necesitamos el apoyo de todos".