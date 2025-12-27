Más de 20 parejas sellan su amor en matrimonio comunitario en Penonomé

El acto religioso fue presidido por el párroco Sebastián Sedeño, quien destacó la importancia del sacramento del matrimonio como una bendición que fortalece a la familia y a la comunidad cristiana, exhortando a los nuevos esposos a vivir conforme a los valores y enseñanzas de la fe.

Penonomé, Coclé/Cerca de 23 parejas contrajeron matrimonio bajo el techo de la parroquia San Martín de Porres, ubicada en el distrito de Penonomé, en una emotiva ceremonia comunitaria marcada por la fe, la esperanza y el compromiso mutuo.

El acto religioso fue presidido por el párroco Sebastián Cedeño, quien destacó la importancia del sacramento del matrimonio como una bendición que fortalece a la familia y a la comunidad cristiana, exhortando a los nuevos esposos a vivir conforme a los valores y enseñanzas de la fe.

La ceremonia se celebró en el marco de la temporada navideña, cercana a la festividad de la Sagrada Familia, lo que, según el sacerdote, representa una bendición no solo para los matrimonios, sino también para la parroquia que los acoge como parte de su familia espiritual.

Te podría interesar: Instituto de Artes y Folklore gradúa 40 nuevos técnicos tras la entrada en vigor de la Ley 455

Durante el evento, varias parejas expresaron su emoción al cumplir un anhelo largamente esperado: recibir el sacramento y formalizar su unión ante Dios. Para muchos, este momento simbolizó el inicio de una nueva etapa, guiada por la fe y el compromiso mutuo.

Entre los testimonios, Denisse y Pablo compartieron su alegría tras dos años de relación, señalando que su decisión de casarse responde al deseo de entregar su familia a Dios y fortalecer su vínculo espiritual. Otros esposos coincidieron en que el matrimonio representa un sueño cumplido y un paso fundamental en sus vidas.

La jornada concluyó con la firma solemne de los registros matrimoniales, sellando oficialmente la unión de cada pareja ante el altar. Participaron parejas provenientes de Penonomé, Antón y Aguadulce, quienes celebraron este momento con emoción y gratitud, dando inicio a una vida en común bendecida por la Iglesia.

Con información de Nathali Reyes