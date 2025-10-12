LPF Torneo Clausura 2025 resultados| Plaza Amador pierde su invicto en día marcado por polémica entre Alianza y Tauro

Sintoniza el partido Herrera FC vs Veraguas United el domingo 12 de octubre a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La caída del invicto del Plaza Amador y una situación polémica en el partido que disputaron el Alianza FC y el Tauro FC marcaron la cartelera del sábado 11 de octubre en el inicio de la duodécima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

A continuación hacemos un compendio de lo ocurrido en la tanda sabatina.

Alianza FC 2-1 Tauro FC

La jornada 12 inició con la victoria del Alianza FC sobre el Tauro FC, por 2 goles a 1, en el Complejo Deportivo Los Andes.

Rudy Yearwood le dio la ventaja al equipo taurino al minuto 60. Dos minutos después, Reyniel Perdomo empató por el elenco aliancista.

Al minuto 67, el taurino Rodolfo Rodríguez hizo un remate. El arquero Jean Ambuila intenta tapar el balón y se le va por debajo del cuerpo. El árbitro decretó un tiro de esquina a pesar del reclamo de algunos jugadores del Tauro quienes argumentaban que el esférico entró en la portería y se marcó un gol.

Cerca del final del juego, al minuto 86, Alvin Mendoza concretó el segundo tanto del Alianza.

CAI 2 - 0 CD Universitario

El Club Atlético Independiente sacó un triunfo como local en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez ante el CD Universitario, por 2 a 0.

Yeison Ramírez, al minuto 7, y Ángel Valverde, al 52, marcaron los goles del 'equipo vikingo' en ese encuentro.

Te puede interesar: MLB Playoffs resultado| Cerveceros encierran a Cachorros y van contra Dodgers por el banderín de la Liga Nacional

Plaza Amador 0-2 Árabe Unido

El Deportivo Árabe Unido detuvo una racha de 11 jornadas sin derrotas del Plaza Amador en el torneo al superarlo por marcador de 2 goles a 0 en el COS Sports Plaza.

Oscar Peñalba fue el autor del primer tanto del Árabe al minuto 32. Posteriormente, Alessandro Canales marcó el segundo en tiempo de reposición (90+3').

Antes de este cotejo, el equipo plazino tenía récord de nueve victorias y dos empates.

Lo que sigue

La jornada 12 continuará este domingo 12 de octubre con dos partidos que son: