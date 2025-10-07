Sintoniza el partido Herrera FC vs Veraguas United, el domingo 12 de octubre a las 4:00 p.m. por TVMAX,TVN Pass y el canal de YouTube (TVMAX PANAMÁ)

Panamá/El Tauro FC tratará de enderezar su rumbo en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con un nuevo técnico. Se trata del colombiano Bernardo Redín quien fue presentado este martes.

Redín ya ha dirigido dos entrenamientos y se mostró optimista de que el equipo taurino podrá levantarse con los jugadores que tiene a disposición.

“Creo que las dos prácticas que hemos tenido, podemos notar que los muchachos tienen buenas condiciones, saben jugar", indicó. "Hay que buscar formas de que crean en ellos mismos, que crean en el compañero”.

Redín, quien en su momento formó parte de la Selección de Colombia, dirigió a la Selección Sub-23 de Chile y al Cúcuta Deportivo en la categoría Primera B de Colombia.

Actualmente el Tauro FC se encuentra en el sexto lugar de la Conferencia Este con 13 puntos. Esto como resultado de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

El nuevo timonel hará su debut el sábado 11 de octubre cuando el Tauro visite el Complejo Deportivo Los Andes y se enfrente al Alianza FC en un juego programado para iniciar a las 4:00 p.m.