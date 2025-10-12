Panamá vs Surinam| Adalberto Carrasquilla: "Este puede ser el partido más difícil de las eliminatorias"

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Fútbol de Panamá completó su segunda sesión de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) antes de su partido del 14 de octubre ante Surinam. En el marco de esas prácticas, el jugador Adalberto Carrasquilla advirtió sobre lo complicado que será enfrontar a ese rival.

"Surinam tiene jugadores muy rápidos arriba, que son muy verticales", específico. "Y creo que por ahí este puede ser el partido más difícil de las eliminatorias porque ellos están en una situación de que, si sacan un resultado positivo en el Rommel, les da la esperanza de clasificar directo".

Ambos equipos suman cinco puntos en el Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Sin embargo el elenco surinamés es primero porque tiene más goles anotados, con tres, que el conjunto panameño (2).

Esta fase de las eliminatorias se conforma de tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los que ocupen el primer lugar en cada una de las agrupaciones, clasifican directo a la próxima Copa del Mundo. En tanto los dos mejores segundos puestos deberán disputar el repechaje intercontinental para obtener la clasificación.

Córdoba será baja

El defensor José 'Coto' Córdoba no estará disponible para el encuentro ante Surinam tras lesionarse los isquiotibiales de su pierna derecha.

La baja de Córdoba deja a la selección panameña con 23 jugadores ya que no se convocará a ningún otro jugador para suplir esta ausencia.

'Coto' se lesionó durante el partido que Panamá disputó ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, el pasado viernes 10 de octubre.

Lo próximo

La Selección de Surinam ya se encuentra en el territorio panameño, por lo que solo falta cumplir con el itinerario de este lunes 13 de octubre para dejar todo listo antes del partido.

El técnico Thomas Christiansen dará una conferencia de prensa a las 2:45 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Posteriormente el colectivo canalero entrenará en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, a las 4:00 p.m.

Por su parte, el entrenador de Surinam, Stanley Menzo, hablará en conferencia de prensa a las 7:00 p.m. Media hora después, el elenco visitante hará el reconocimiento de la cancha del Rommel Fernández Gutiérrez.

Antecedentes

Panamá y Surinam empataron, 0-0, en el primer partido del Grupo A, en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, que se realizó el jueves 4 de septiembre en el estadio Franklin Essed de la ciudad de Paramaribo.

El lunes 8 de septiembre, Surinam venció a El Salvador, por 2 a 1, y Panamá empató como local ante Guatemala, 1-1.

Las eliminatorias continuaron el viernes 10 de octubre. Los surinameses sacaron un empate de último minuto frente a los guatemaltecos (1-1) y los panameños derrotaron a los salvadoreños por 1 gol a 0.

El encuentro del martes 14 de octubre corresponde a la cuarta jornada del clasificatorio mundialista. Ese mismo día se enfrentarán El Salvador y Guatemala en el Cuscatlán.