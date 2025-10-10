El Salvador vs Panamá| José 'Coto' Córdoba se retira lesionado del partido
Panamá/La Selección de Panamá sufrió una baja repentina durante el partido de eliminatoria mundialista ante El Salvador. El defensor José 'Coto' Córdoba tuvo que salir de la cancha al presentar molestias en una de sus piernas.
Transcurrían 10 minutos del partido cuando el jugador Fidel Escobar tuvo que sacar el balón para que Córdoba fuese atendido en la cancha del Estadio Cuscatlán. Luego fue sustituido por Jiovany Ramos.
Aunque Córdoba salió por sus propios medios se le notó que cojeaba de la pierna afectada.
El jugador
Datos personales
- Nombre completo: José Ángel Córdoba Chambers
- Fecha de nacimiento: 3 de junio de 2001
- Lugar de nacimiento: Ciudad de Panamá, Panamá
- Altura: ~ 1,85 metros
Selección nacional
- Fue convocado por primera vez a la selección absoluta de Panamá en 2022, en partidos de eliminatoria mundialista.
- Debutó en un partido contra Canadá, jugó los 90 minutos.
- Hasta junio de 2025 lleva unos 25 partidos con Panamá y sin goles (dato según registros hasta esa fecha)