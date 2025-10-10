El Salvador vs Panamá| José 'Coto' Córdoba se retira lesionado del partido

Panamá/La Selección de Panamá sufrió una baja repentina durante el partido de eliminatoria mundialista ante El Salvador. El defensor José 'Coto' Córdoba tuvo que salir de la cancha al presentar molestias en una de sus piernas.

Transcurrían 10 minutos del partido cuando el jugador Fidel Escobar tuvo que sacar el balón para que Córdoba fuese atendido en la cancha del Estadio Cuscatlán. Luego fue sustituido por Jiovany Ramos.

Aunque Córdoba salió por sus propios medios se le notó que cojeaba de la pierna afectada.

El jugador

Datos personales

Nombre completo: José Ángel Córdoba Chambers

Fecha de nacimiento: 3 de junio de 2001

Lugar de nacimiento: Ciudad de Panamá, Panamá

Altura: ~ 1,85 metros

Selección nacional