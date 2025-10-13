Panamá vs Surinam: Conoce el itinerario de la sele para hoy lunes 13 de octubre

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá intensifica su preparación para el trascendental enfrentamiento por el liderato del grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

El rival será Surinam, y el encuentro se llevará a cabo este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con el inicio programado para las 8:00 p.m.

Itinerario Clave de la Marea Roja

Para este lunes, la selección panameña tiene un itinerario definido antes del choque crucial. El entrenador Thomas Christiansen tiene pautada una rueda de prensa a las 2:45 p.m. en el Auditorio del Estadio Rommel Fernández.

Posteriormente, el equipo nacional volverá a los entrenamientos en las instalaciones del CAR de PANDEPORTES, con la sesión programada para comenzar a partir de las 4 p.m..

Contexto del Duelo por la Cima

Panamá y Surinam llegan a este compromiso en igualdad de condiciones en la tabla de posiciones, ambos invictos con 5 puntos. Sin embargo, los surinameses mantienen la ventaja en el primer lugar por haber anotado un gol más que los canaleros tras tres fechas disputadas. El Salvador sigue tercero con 3 unidades, mientras que Guatemala tiene dos.

Se espera una casa llena para el encuentro del martes en el Rommel.

El Rival en Suelo Patrio

El elenco surinamés, dirigido por el DT neerlandés Stanley Menzo, ya se encuentra en suelo patrio tras aterrizar en Ciudad de Panamá anoche (antes de la publicación de la fuente). Surinam viene de conseguir un sufrido empate 1-1 en el último minuto como local frente a Guatemala el pasado viernes.

El itinerario del rival también incluye actividades en la víspera del partido. El DT Stanley Menzo hablará en rueda de prensa desde las 7 p.m., y minutos después, a partir de las 7:30 p.m., el equipo de Surinam realizará el reconocimiento de la cancha del Rommel Fernández.

Este partido será la tercera ocasión en la que Panamá enfrente en eliminatorias a una selección ubicada geográficamente en Sudamérica. Los canaleros mantienen el invicto en estos duelos del proceso actual para la Copa Mundial United 2026, con resultados previos de 2-0 frente a Guyana y un 0-0 contra Surinam.

Análisis Estadístico Detallado del Enfrentamiento entre Surinam y Panamá jugado el pasado 4 de septiembre.

Las estadísticas del duelo entre Surinam y Panamá revelaron un patrón claro de control territorial y ofensivo por parte de la selección panameña.

Panamá superó a Surinam en la posesión del balón, registrando un 56% frente al 44% de su rival. Esta superioridad en el manejo del juego se tradujo en mayores oportunidades de ataque: Panamá registró un total de 15 disparos, superando los 9 de Surinam. En cuanto a la calidad de las ocasiones, Panamá también generó un mayor valor de Goles Esperados (xG) con 0.88, ligeramente superior al 0.79 de Surinam.

La intensidad ofensiva de Panamá se manifestó especialmente en el área rival y en las jugadas a balón parado. La selección canalera acumuló 26 toques dentro del área de oposición, mientras que Surinam se quedó en 17. La diferencia en los tiros de esquina fue notable: Panamá obtuvo 11 córneres, frente a solo 3 para Surinam. Además, Panamá tuvo el doble de Grandes Oportunidades (Big Chances) que Surinam (2 contra 1). En la precisión de pases, Panamá también fue más efectiva, completando el 83% de sus pases (360 de 436), una cifra mayor al 76% de Surinam (266 de 351).

Desde una perspectiva defensiva, los números sugieren que Surinam tuvo que emplearse a fondo para contener el ataque panameño. Surinam realizó 33 despejes, una cantidad significativamente superior a los 10 de Panamá.

Además, Surinam fue más exitoso en los duelos individuales, ganando 40 duelos frente a los 31 ganados por Panamá. En términos disciplinarios, Surinam recibió 2 tarjetas amarillas, mientras que Panamá solo fue amonestada con 1. Ambas selecciones mantuvieron un registro limpio en cuanto a errores que condujeran a disparos o a goles.