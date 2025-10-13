José 'Chema' Caballero ya está en Panamá luego de su actuación con los Yankees de Nueva York

Panamá/Tras finalizar su temporada con una de las franquicias más grandes del béisbol, los Yankees de Nueva York, el panameño Chema Caballero se encuentra en una fase de reflexión y planificación.

Aunque el equipo no logró "lo que buscábamos", Caballero manifestó su agradecimiento por haber terminado la campaña "en salud" y destacó la importancia de su incursión en la fase decisiva del béisbol.

En una reciente entrevista, a su llegada al país, Chema se mostró satisfecho con su desempeño, indicando que está "contento de la temporada que tuve". Resaltó especialmente la experiencia obtenida al llegar a la postemporada. "Tuve la experiencia de estar en Playoffs, algo que nunca había hecho", afirmó, añadiendo que se siente "contento de estar en una franquicia tan grande como la de los Yankees". A pesar de los resultados finales, el jugador señaló que hay cosas que "uno al final no controla".

El Clásico Mundial, Objetivo Principal

De cara al futuro inmediato, la prioridad del infielder es acumular energías. Chema Caballero reconoció que es "importante ahora descansar lo que se puede" antes de iniciar un régimen de entrenamiento intenso.

Aunque ha de decidir el tiempo exacto que dedicará al reposo, estima que podría tomarse aproximadamente "un mes" de descanso. Luego de este periodo, su meta es "comenzar a entrenar fuerte" para estar debidamente preparado para la temporada venidera.

Además de los entrenamientos primaverales, el foco de Caballero está en el compromiso internacional. El jugador deberá prepararse también "para el Clásico", haciendo referencia al Clásico Mundial de Béisbol, evento que se celebra "un poco antes del entrenamiento de primaveral" y donde se espera que represente a Panamá.

Sobre la posibilidad de ir directamente a jugar con las Águilas en la República Dominicana, Caballero indicó que esta decisión aún no está firme. "No sé todavía, no he decidido" cuánto tiempo va a descansar o si finalmente jugará en Dominicana.

Por ahora, el enfoque principal de Chema Caballero es concentrarse en "pasar la bien con mi familia", antes de retomar los entrenamientos y la preparación para la próxima contienda mundial y la temporada de Grandes Ligas.

